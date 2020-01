Joaquin Phoenix e Rooney Mara ai Golden Globe 2020: la foto di un abbraccio emozionante

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si abbracciano in una foto emozionante dopo la vittoria di lui ai Golden Globe 2020 per la sua interpretazione in Joker.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si abbracciano dopo la vittoria dell'attore ai Golden Globe 2020: la foto scattata da Greg Williams cattura tutte le emozioni della vittoria di Phoenix per la sua interpretazione in Joker, il film di Todd Phillips che negli ultimi mesi ha stravolto la sua vita e la sua carriera.

La foto scattata di Joaquin Phoenix e Rooney Mara, scattata al tavolo condiviso dai due durante la cerimonia dei Golden Globe che si è tenuta domenica sera, restituisce l'amore tra i due attori, che si sono conosciuti sul set di Lei, nel 2012, e nel caso di Phoenix, anche un dolce abbandono tra le braccia della donna che ama, dopo il suo discorso di ringraziamento. Il discorso di Joaquin Phoenix ai Golden Globe 2020 si è rivelato particolarmente intenso, e notoriamente l'attore non ama parlare in pubblico, quindi l'abbraccio nella foto di Greg Williams sembra quasi consolatorio.

E' un'immagine dolcissima, in bianco e nero, in cui si intravede, sullo sfondo, anche il regista di Joker, Todd Phillips. Rooney è di spalle, con il capo adorno di piccoli fiori e l'abito di pizzo nero, e Joaquin chiude gli occhi, come a voler fermare quel momento indimenticabile.

Dopo essersi conosciuti sul set di Lei, dicevamo, Mara e Phoenix hanno interpretato insieme il film Maria Maddalena, uscito nel 2018, e nell'estate 2019 arrivò la conferma, dopo rumors sempre più insistenti, della loro relazione. I due avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la fine della lavorazione del film.

E sarebbe stata proprio lei, Rooney, a convincere Joaquin Phoenix ad accettare (dopo una lunga riflessione) il ruolo di Joker, che al momento in cui scriviamo sembra avere tutte le carte in regola per assicurare all'attore una candidatura agli Oscar 2020 (ma lo scopriremo la settimana prossima).