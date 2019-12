Joker, Todd Phillips: "Il sequel? Warner Bros. ci ha dato il tempo per pensarci"

Il regista di Joker, Todd Phillips, ha rivelato che Warner Bros. gli ha dato il tempo per pensare a un eventuale sequel. Dopo lo strepitoso successo di critica e pubblico, è inevitabile pensare a un seguito per il cinecomic, ma né il regista né lo studio vogliono affrettare i tempi realizzando un sequel non all'altezza dell'originale.

Joker: un'immagine del film

Durante un'intervista a IGN UK, Todd Phillips ha confermato che al momento non c'è nessun sequel in preparazione anche perché Warner Bros. ha deciso di non fare pressione: "Abbiamo sentito la responsabilità fin da prima dell'uscita di Joker . Il film ha avuto successo il tutto il mondo, ha fatto parlare il pubblico. Joaquin abbiamo parlato dell'ipotesi di un seguito anche durante la lavorazione, ma per il momento niente è deciso. Neppure da parte di Warner Bros. Ci hanno dato tempo per pensarci e capire quale approccio adottare, se Joaquin tornerà a interpretare Arthur Fleck allora lo faremo. ma per adesso manca ancora molto tempo."

Joker, Todd Phillips ammette: "Ho faticato a convincere Joaquin Phoenix"

Todd Phillips è inoltre consapevole del fatto che buona parte del pubblico non vuole un sequel: "Molte persone credono che non dovremmo farlo, e li capisco bene. Mi dicono: 'Non rovinate tutto con un sequel' e capisco cosa intendono, è un pensiero interessante."

Di fronte alla domanda se esistono altri personaggi dei fumetti DC che potrebbe essere interessato a rileggere in un film, Phillips mette in chiaro che il suo interesse risiede solo nel personaggio di Arthur Fleck: "Credo che ci siano vari studi di personaggi DC che mi piacerebbe vedere, ma non c'è niente di cui mi occuperei io".

Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.