Joker, Todd Phillips ammette: "Ho faticato a convincere Joaquin Phoenix"

Convincere Joaquin Phoenix ad interpretare Joker è stato difficile. Parola di Todd Phillips che ha raccontato come sia riuscito a convincere un attore così selettivo a diventare il protagonista di quello che, all'inizio, si prospettava come un vero e proprio film scommessa. Mesi e mesi di discussioni hanno preceduto il fatidico 'sì', tenendo conto che Phillips aveva proposto il progetto alla Warner immaginando già Phoenix come protagonista.

"Quando l'ho proposto alla Warner Bros, l'ho lanciato già con l'idea di avere Joaquin. Non lo avevo ancora, ma per convincerli ho fatto in modo che nella loro mente ci fosse lui: 'immaginate Joaquin Phoenix, immaginate di fare un profondo studio su questo affascinante criminale". Così ha detto Todd Phillips a Behind the Lens di Deadline che poi ha aggiunto che portare Joaquin Phoenix in Joker non è stato semplice: "Molti attori sono restii a entrare in quel mondo a causa delle implicazioni che ne derivano. So che Joaquin era stato avvicinato in passato all'universo dei fumetti e aveva sempre rifiutato. Quindi non è stata una cosa facile, ma poi ha letto la sceneggiatura e abbiamo avuto questi lunghi incontri che sono continuati per mesi in cui si è discusso in modo chiaro su come sarebbe stato e cosa avrebbe provato. Penso che stesse tastando l'idea di come poter fare questo genere di film".

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

In passato la Marvel aveva provato a convincere, senza successo, Joquin Phoenix ad interpretare Doctor Strange, prima di dare la parte a Benedict Cumberbatch. Joker però era sicuramente un personaggio che permetteva maggiori suggestioni, come ha rimarcato Phillips stesso facendo riferimento agli altri attori che lo hanno portato sullo schermo: "Tutti coloro che hanno interpretato Joker in passato, hanno portato qualcosa di proprio. Attira grandi attori perché non ci sono regole reali per Joker, è per definizione di un narratore inaffidabile. Quindi attira grandi attori. Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, attori davvero interessanti e unici nel loro genere, perché possono davvero immergersi e farcela da soli". Tanta insistenza alla fine ha premiato, non solo per il Leone d'oro vinto a Venezia e gli incassi che hanno superato il miliardo di dollari, ma perché Phoenix stesso ha definito la parte di Arthur Fleck come "da sogno".

Joker allo specchio: Joaquin Phoenix e Heath Ledger, due sfumature di follia