Joker: svelato il compenso ottenuto da Joaquin Phoenix!

Joker sta ottenendo un incredibile successo ai box office e ora è stato rivelato il compenso ricevuto dal protagonista Joaquin Phoenix: 4.5 milioni di dollari.

L'interprete di Arthur Fleck nel lungometraggio diretto da Todd Phillips ha ottenuto una cifra molto inferiore rispetto a Gal Gadot e Margot Robbie, star di altri progetti tratti dai fumetti della DC che hanno un accordo che prevede circa 10 milioni di dollari per ogni film di cui sono star nei ruoli di Wonder Woman e Harley Quinn.

Joker, tuttavia, è un progetto ideato con un budget inferiore rispetto ad altri cinecomic dello studio, non andando oltre i 64 milioni di dollari, cifra che comprende anche il compenso destinato alla star Joaquin Phoenix che, in passato, ha ottenuto dai 375mila dollari per il film Quills ai 5 milioni ottenuti per The Village, passando per i 3.5 incassati per Walk the Line.

L'attore potrebbe inoltre rinegoziare il proprio accordo con i produttori in caso venisse prodotto un sequel del film (qui la nostra recensione e video recensione di Joker) e in base a una potenziale nomination agli Oscar che sembra piuttosto probabile.