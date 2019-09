Joker: il sequel è già tra i progetti di Todd Phillips? Il regista fa chiarezza

Joker avrà davvero un sequel? La domanda è stata posta a Todd Phillips ancora una volta dopo una proiezione per la stampa a Los Angeles, come riportano IGN e altri magazine, e il regista ne ha approfittato per chiarire una volta per tutte il malinteso.

Fresco di Leone d'oro a Venezia 76, Todd Phillips si è dichiarato in verità piuttosto seccato dalla domanda, perchè, come ha affermato, qualunque rumor su un ipotetico sequel di Joker è figlio di una cattiva interpretazione delle sue parole.

"Quello che ho detto" ha chiarito Phillips "è stato: "Farò tutto quello che Joaquin vorrà", e lo farei davvero! Ma il film Joker non è programmato per avere dei sequel".

Il fraintendimento in question è relativo ad un'intervista rilasciata nei primi giorni di settembre, in cui le parole del regista erano state così riportate: "Farei qualsiasi cosa con lui, in qualsiasi giorno della settimana. Non c'è nessuno come lui. Se fosse disposto a farlo, se Warner venisse a dirci "Sapete cosa? Voi due, ragazzi, potreste pensare a qualcosa di nuovo...", ho la sensazione che lui e io insieme potremmo pensare a qualcosa di piuttosto fico". Parole che avevano addirittura indirizzato la fantasia dei fan verso un crossover con il Joker di Joaquin Phoenix e il Batman di Robert Pattinson.

Invece, alla presenza di Joaquin Phoenix, Todd Phillips ha apertamente dichiarato che il suo ultimo film sul cattivo di Gotham City (qui la nostra recensione di Joker) è sempre stato pensato da tutti, dai produttori agli autori, come uno standalone : "Abbiamo fatto questo film e negli accorsi con la Warner Bros. è sempre stato un film solo. Esiste solo nel suo universo, e questo è quanto".