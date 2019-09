Robert Pattinson e Joaquin Phoenix insieme in un crossover tra Batman e Joker? Una frase crea scalpore

Una gaffe di Robert Pattison su Joaquin Phoenix ha mandato in tilt tutta la fanbase che già urla al crossover tra il suo Batman e il Joker. Ma come siamo arrivati a questo punto?

Variety ha ottenuto un'intervista esclusiva con Pattinson in cui l'attore parla apertamente per la prima volta del suo prossimo ruolo come Uomo Pipistrello. Nell'articolo si dice ad un certo punto che Robert Pattinson ha chiesto di censurare una frase che gli era sfuggita chiacchierando su Joaquin Phoenix. "Ad un certo punto della nostra conversazione ha fatto un commento su Joaquin Phoenix, che recita in Joker, ma poi ha chiesto di ritrattare, aggiungendo che non è abituato a pensare in termini di spoiler". Pare che il futuro Batman abbia continuato confessando al suo intervistatore: "Non avrei dovuto assolutamente dirlo. Sono talmente abituato ai bei film d'essai, quelli che puoi guardare anche tre volte senza mai capire davvero cosa stia succedendo".

Poteva il dettaglio sfuggire ai lettori? Assolutamente no, e infatti da alcuni forum di discussione si è lavata una parola su tutte: crossover. L'ipotesi, infatti, è che il Batman di Robert Pattinson e il Joker di Joaquin Phoenix siano destinati a incontrarsi in un film in futuro. E ci sarebbero anche delle prove a sostegno: in primis è proprio Variety a sottolineare come la frase di Pattinson non fosse riferita al film Joker (qui la nostra recensione dell'opera di Todd Phillips) ma proprio al collega e, di conseguenza, al personaggio che interpreta. In secondo luogo: sia Joker che The Batman non fanno parte del DCEU, come confermato da Warner Bros. che ha sottolineato come il film con Joaquin Phoenix in concorso a Venezia 2019 esista al di fuori da quell'universo cinematografico di cui fanno parte per esempio Aquaman e Wonder Woman. Allo stesso modo The Batman non avrà legami con il Cavaliere Oscuro di Ben Affleck, perchè sarà alle prese con il giovane Bruce Wayne. Il fatto che i due film su personaggi della DC Comics vivano in una specie di "universo alternativo", ha portato a supporre che la Warner Bros. possa essere interessata a dilatare il proprio raggio d'azione anche nella nuova direzione.

Non da ultimo inoltre: Todd Phillips, il regista di Joker, ha più volte espresso il desiderio e la speranza di poter tornare a lavorare con Joaquin Phoenix ancora sul personaggio di Joker. "Farei qualsiasi cosa con lui, in qualsiasi giorno della settimana. Non c'è nessuno come lui. Se fosse disposto a farlo, se Warner venisse a dirci "Sapete cosa? Voi due, ragazzi, potreste pensare a qualcosa di nuovo...", ho la sensazione che lui e io insieme potremmo pensare a qualcosa di piuttosto fico". Queste parole, unite a quelle che non conosceremo forse mai di Robert Pattinson, hanno fatto volare la fantasia dei fan: un crossover con Batman e Joker diretto da Todd Phillips? Warner Bros. non si è ancora pronunciata, ma potrebbe essere una grande idea.