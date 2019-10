Joker: i fan che visitano la scalinata rischiano l'aggressione, ''Il Bronx non è un posto amichevole"

I fan di Joker che si recano in visita alla celebre scalinata del film rischiano rapine e aggressioni, visto che il Bronx non sarebbe un posto sicuro e amichevole. A mettere in guardia gli Instagrammer desiderosi di ritrarsi nella posa del Joker sulla scalinata del Bronx ormai divenuta celebre sono gli abitanti del quartiere.

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Dopo l'uscita di Joker, la celebre scalinata del Bronx su cui Arthur Fleck danza dopo aver commesso i primi omicidi è divenuta attrazione turistica e meta di pellegrinaggio dei fan, come dimostrano i social media.

🃏I used to think my life was a tragedy, but now I realize, it’s a comedy 🃏 I whipped up a female Joker in about 2 days just so I could shoot on the iconic stairs! 💚❤️ This amazing set will be going live soon

Photos by @rongejon #Jokerstairs #Joker #jokermovie pic.twitter.com/qWY6h2AF44 — Veronica Rae (@VeronicaRaex) October 15, 2019

La scala, sita nella 167th Street nel Bronx, è divenuta location di una scene più iconiche di Joker e tutti i fan che si recano a New York visitano il luogo, alcuni addirittura in costume di clown, per farsi immortalare in un luogo che non è sicuro, come sottolineano coloro che conoscono bene il quartiere.

Un'utente scrive su Twtter: "Apparentemente le scale sulla 167th nel #Bronx ora sono chiamate #JokerStairs e sono diventate un'attrazione turistica. Qui la gente ha cercato di rapinare e uccidere per davvero." Un'altra twitta: "Quelle orribili scale sulla 167 sono state ribattezzate "le scale di Joker" perciò volevo ricordare a tutti che il Bronx non è un posto amichevole per un'attrazione turistica, verrete derubati cari". Secondo un utente le scale non sono "nient'altro che un attacco d'asma e una rapina sicura, ma come diciamo noi... benvenuti nel Bronx [sic]".

those awful stairs on 167 are now renamed “the joker stairs” so i just want to remind everyone that the bronx is not a friendly place for tourist attractions you will get robbed beloved pic.twitter.com/YJuiiAreEM — bella goth (@kailaniskye) October 15, 2019

It’s really called the Joker Stairs on google now (I just searched it).



Please, if you’re reading this and you’re not from around here (or ever been to the Bronx, Yankee stadium does not count) PLEASE DO NOT COME HERE.



Thanks,

Bronx Resident pic.twitter.com/s5u9gVPtyM — Maybe: Candy (@_cvndy) October 15, 2019

Le raccomandazione degli abitanti del Bronx non sembrano fermare i fan che continuano a postare foto on location tanto che adesso le scale di Joker sono state aggiunte su Google Maps.

