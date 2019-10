Joker: Joaquin Phoenix e Todd Phillips commentano le teorie dei fan

La star di Joker Joaquin Phoenix e il regista Todd Phillips si sono divertiti a commentare le teorie dei fan nate dalla visione del drammatico cinecomic. Il film ha colpito la fantasia del grande pubblico che si è riversato sul web commentando ogni singolo dettaglio e cercando di trovare significati reconditi al finale del film e alle scelte narrative.

Joker: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz in una scena del film

Secondo la teoria più diffusa, Joker non parlerebbe del villain di Batman, questa sarebbe la ragione per cui non viene usato l'articolo davanti a Joker nel titolo del film. La risposta di Todd Phillips è la seguente: "Forse il personaggio di Joaquin Phoenix ha ispirato il Joker, non possiamo saperlo. La sua ultima battuta nel film dice 'Non lo capiresti'. Ci sono tanti aspetti diversi e questa è la parte interessante".

Joker allo specchio: Joaquin Phoenix e Heath Ledger, due sfumature di follia

Il finale del film, ambientato nel Manicomio di Arkham, alimenta molte discussioni e teorie, soprattutto considerando il modo in cui Arthur Fleck ride durante i flashback delle rivolte e l'omicidio del genitori di Bruce Wayne. L'utente Reddit u/MiKEYSANZ scrive: "Ha creato nella sua testa questo personaggio di nome Arthur Fleck che non ha mai avuto un momento di gioia nella sua intera vita e per Joker questo è divertente. Ride perché è divertito dalle cose malate e quando la terapista gli chiede perché ride dice che lei non capirebbe perché è una persona normale che non trova dolore e miseria divertenti. una persona che non è mai stata felice per un solo secondo è qualcosa che diverte il Joker."

Todd Phillips ha commentato il finale di Joker restando vago sul vero significato dell'ultima scena senza però nasconderne l'importanza: "Quella risata in quella scena è davvero l'unica volta in cui ride genuinamente. C'è la risata dalla sofferenza di Arthur e poi c'è la sua finta risata quando finge di essere normale, che è la mia risata preferita. Ma alla fine, quando si trova nella stanza dell'Arkham State Hospital, quella è la sua unica risata genuina di tutto il film."

Joker: una scena del film con Joaquin Phoenix

Ma ecco la teoria più intrigante: alcuni fan hanno notato che in tre diversi punti del film compare un orologio che segna le 11:11. L'orologio è visibile durante la sessione di terapia di Arthur Fleck all'inizio del film, nel breve flashback in cui Fleck picchia la testa sulla porta del manicomio e quando prende a pugni la parete nel camerino dei clown. Questa non può essere una coincidenza, ma quale è il significato di questo dettaglio?

Alcuni fan hanno suggerito che 11:11 sia un potente numero il cui significato è collegato al 'risveglio dell'anima', altri hanno pensato al frammento della Bibbia da Geremia 11:11 "Perciò, così parla l'Eterno: Ecco, io faccio venir su loro una calamità, alla quale non potranno sfuggire. Essi grideranno a me, ma io non li ascolterò." Todd Phillips, però, smentisce le teorie dichiarando: "E' una coincidenza. Voglio dire, non lo so. Credo che sia una coincidenza."

Lo stesso Joaquin Phoenix, tra i possibili candidati agli Oscar 2020 grazie alla sua performance, è perplesso e paragona le teorie dei fan a quella secondo cui Paul McCartney sarebbe morto in un incidente d'auto sulla M1 nel 1966, e sarebbe stato rimpiazzato da un sosia scozzese di nome William Campbell, come ricordano John, George e Ringo negli enigmi contenuti nei loro dischi:

"Paul è morto. Paul è morto. I Beatles. Voglio dire, so che esistono queste strane teorie, come le volete chiamare. Questa è la teoria 'Paul è morto', ma per me 11:11 non significa niente." Todd Phillips cancella ogni dubbio chiosando: "Non faccio Easter eggs, se pensate di aver trovato Easter Egg nel film è un errore."

