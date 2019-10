Joker: sala evacuata in California per via di un uomo che "sorvegliava" la folla

Joker, un cinema di Long Beach, California, che proiettava il film è stato evacuato dopo l'ingresso di uomo sospetto in sala che indossava uno zaino e scrutava gli spettatori.

Un cinema della California è stato chiuso sabato sera quando, durante la proiezione di Joker, un uomo sospetto con indosso uno zaino ha fatto il suo ingresso in sala e si è messo a sorvegliare la folla. L'incidente, per fortuna privo di conseguenze, si sarebbe verificato a Long Beach Post.

Joker: Joaquin Phoenix durante un momento del film

Sabato sera la polizia è stata allertata da alcuni spettatori dell'Edwards Cinemas, nel Long Beach Towne Center, quando durante una proiezione di Joker un uomo con indosso uno zaino ha fatto il suo ingresso in sala, si è recato nella parte anteriore della sala e si è messo a sorvegliare gli spettatori. La polizia ha subito preso in custodia l'uomo che non possedeva alcuna arma.

"L'indagine preliminare ha rivelato che durante la proiezione di Joker un maschio adulto è andato davanti al pubblico con uno zaino sulle spalle. Mentre il soggetto sorvegliava la folla i proprietari, temendo che avesse un'arma, sono fuggiti fuori dalla sala" ha dichiarato la portavoce della Polizia di Long Beach Arantxa Chavarria al Post.

Quello di Long Beach è il secondo cinema californiano costretto a chiudere i battenti durante una proiezione di Joker, negli USA è psicosi-Joker per via della violenza e dei contenuti controversi del cinecomic nonostante le rassicurazioni del regista Todd Phillips e del protagonista Joaquin Phoenix che hanno rigettato le accuse mosse contro la pellicola.

Da Joker a Arancia Meccanica: i film tra psicosi e atti di violenza

Andando controcorrente, il regista Michael Moore ha lodato Joker definendolo un capolavoro. Per approfondire, qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.