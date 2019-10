Joker: un cinema californiano costretto a chiudere per una "minaccia alla sicurezza"

Joker: un cinema in California ha dovuto chiudere a causa di una minaccia alla sicurezza presa seriamente in considerazione dalla polizia. Negli ultimi giorni il film sta scatenando ansie e timori di possibili attacchi nelle sale cinematografiche americane (e non solo).

Il dipartimento di Huntington Beach, nella giornata di mercoledì, ha ricevuto delle informazioni riguardanti un possibile rischio per la sicurezza legato al debutto nelle sale di Joker, il film diretto da Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix. Il Century Theatre, ubicato in un centro commerciale, sarebbe stato considerato il luogo perfetto per compiere un atto criminale e la minaccia è stata considerata credibile, causando quindi la chiusura della sala per precauzione e mobilitando degli agenti che hanno pattugliato la zona.

Il cinema ha quindi cancellato le due proiezioni serali del lungometraggio (qui la nostra video recensione di Joker) che erano in programma, prima di riprendere le attività nella giornata di venerdì.

La polizia di Huntington Beach ha comunque deciso di continuare i controlli presso la sala durante tutto il weekend.

Il controverso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - è stato descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.