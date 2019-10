Joker in lingua originale nelle sale The Space Cinema

Joker arriva in versione originale nelle sale The Space Cinema, domenica 6 e lunedì 7 ottobre con la rassegna Hear My Voice nei The Space aderenti all'iniziativa.

Joker arriva in versione originale nei Cinema The Space, chi vorrà gustare l'interpretazione di Joaquin Phoenix potrà farlo grazie all'iniziativa hear My Voice, legata alla lingua originale.

Prosegue l'appuntamento settimanale con Hear My Voice, la rassegna di film in versione originale di The Space Cinema: il 6 e 7 ottobre sarà la volta di Joker, film rivelazione sull'iconico cattivo di Gotham City che si è aggiudicato l'ambito Leone d'Oro al 76esimo Festival del Cinema di Venezia. Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.

Joker è incentrato sulla figura del tipico villain, uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione del regista Todd Phillips su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.Il tre volte candidato all'Oscar Joaquin Phoenix sarà il protagonista del film al fianco del premio Oscar Robert De Niro nei panni di Franklin.

Il film in lingua originale è in programmazione domenica mattina 6 ottobre nei multisala The Space Cinema Roma Moderno e Trieste. Lunedì 7 ottobre invece sarà disponibile nei cinema TSC Limena (PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de Medici (RM), TSC Rozzano (MI), TSC Vimercate (MB), TSC Silea (TV), TSC Genova (GE) e TSC Vicenza (VI).

È possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo sull'app The Space Cinema e sul sito ufficiale al seguente link.