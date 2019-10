Joker: il video in cui Joaquin Phoenix insulta il direttore della fotografia è "falso"?

Joker sta per arrivare nelle sale e Joaquin Phoenix è stato al centro di qualche polemica nelle ultime ore a causa di un video dal set che, secondo quanto dichiara il suo portavoce, sarebbe però falso.

L'attore Joaquin Phoenix, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, è stato mostrato in un video girato sul set di Joker mentre insulta il direttore della fotografia Lawrence Sher perché stava, a suo parere, disturbando la sua concentrazione. L'interprete di Arthur Fleck, visibilmente a disagio, si è dichiarato imbarazzato dalle immagini e ha sottolineato che dovrebbe chiedere scusa a Larry per il modo in cui l'ha trattato durante le riprese.

Il portavoce della star ha però voluto chiarire che Joaquin ha realizzato quel video solo per la trasmissione con l'intento di "scherzare con il pubblico" e sarebbe quindi sbagliato accusarlo in base a un video "falso".

Il filmato mostrato durante il talk show si concludeva con Phoenix che si allontanava improvvisamente dal set, abitudine invece confermata direttamente dal regista Todd Phillips che in un'intervista ha spiegato come la star se ne andasse durante i ciak senza avvisare, causando un po' di perplessità tra i suoi colleghi.

Joker: Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista

L'atteso film diretto da Todd Phillips - di cui potete leggere la nostra recensione di Joker - viene descritto come "un racconto originale e autonomo, mai visto sul grande schermo". La sinossi ufficiale dichiara: "L'analisi sviluppata da Phillips del personaggio di Arthur Fleck, interpretato in maniera indimenticabile da Joaquin Phoenix, ci restituisce un uomo che cerca di trovare il suo posto nella società in frantumi di Gotham City. Clown di giorno, la notte aspira a essere comico di cabaret, ma si accorge di essere uno zimbello. Prigioniero di un'esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, Arthur prende una decisione sbagliata che innesca una reazione a catena di eventi, in questo crudo studio di personalità".

La sceneggiatura di Joker è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.

L'uscita di Joker nei cinema italiani è fissata per il 3 ottobre.