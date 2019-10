Joker, Joaquin Phoenix: rabbia e insulti sul set in un video

Joaquin Phoenix sorpreso a insultare un membro della crew di Joker nel video dietro le quinte svelato dal Jimmy Kimmel Live. Phoenix, ospite dello show di Jimmy Kimmel, sarebbe stato preso in contropiede dalla messa in onda di un breve dietro le quinte.

Joker: una scena del film con Joaquin Phoenix

Nella clip vediamo Joaquin Phoenix con la faccia truccata di bianco intento a lamentarsi del comportamento di un certo Larry (il direttore della fotografia Lawrence Sher), che avrebbe l'abitudine di sussurrare sul set e di chiamarlo Cher: "Il sussurro costante, chiudi quella fottuta bocca. Sto cercando di trovare qualcosa di reale. Mi dispiace, non è grave. Non è grave. Cioè, lo è. So che sei tu che dato il via a quella cosa di Cher, Larry. Mi prendi in giro come se fossi una fottuta diva. Non è neanche un insulto. Cher, davvero? Attrice, cantante, ballerina, icona di moda, cos'è, un fottuto insulto? Non posso farcela."

Non è chiaro se il video sia genuino e immortali una vero dietro le quinte o se sia stato costruito per il Jimmy Kimmel Live live come spesso accade, ma dopo la messa in onda Joaquin Phoenix è apparso visibilmente imbarazzato e si è giustificato con Jimmy Kimmel spiegando: "Vedi, a volte, alcuni film sono talmente intensi, ci sono un sacco di persone in un piccolo spazio e tu cerchi di trovare qualcosa. Così ti capita di comportarti in certi modi, in situazioni che dovrebbero essere private". L'attore si è poi scusato per il linguaggio usato.

Durante l'ospitata, Joaquin Phoenix ha parlato delle reazioni della sua famiglia dopo l'anteprima di Joker. L'attore ha raccontato che le sue sorelle hanno dato il via a un'accesa discussione svelando che questa era la prima volta che parlavano così tanto di uno dei suoi film, aggiungendo tra le risate che è anche l'unico che hanno visto.

L'uscita italiana di Joker è fissata per il 3 ottobre, potete leggere la nostra recensione di Joker.