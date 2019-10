Joker: Joaquin Phoenix e Todd Phillips commentano il climax del film

I fautori di Joker, Joaquin Phoenix e Todd Phillips, hanno commentato il climax del film che coinvolge il personaggio di Robert de Niro nel corso di un'intervista a Collider.

Joker: Robert De Niro e Joaquin Phoenix a confronto in una scena

In Joker, Robert De Niro interpreta Murray Franklin, conduttore di un popolare talk show televisivo in cui Arthur Fleck viene invitato dopo una sua disastrosa performance di stand-up comedy. L'ospitata di Fleck in tv riserverà non poche sorprese. Commentando il climax di Joker, il regista Todd Phillips ha dichiarato:

"In un certo senso lancia un messaggio nella sua follia. Se guardi il film, hai la sensazione che Arthur stia per uccidersi in tv, ed è questa la sua prima intenzione. Poi però Arthur cambia idea all'ultimo momento e si rivolta contro Murray Franklin. Secondo me stava per farlo davvero, stava per suicidarsi, poi qualcosa scatta nella sua testa."

Che cosa fa cambiare idea ad Arthur Fleck? Per il suo interprete Joaquin Phoenix si tratta del suo bisogno di attenzione, del suo desiderio di avere un pubblico, anche di fronte alla morte:

"E' quel tipo di personalità. E' qualcuno che va in cerca di attenzione, questo tipo di persone ha impulsi suicidi e vuole che la sua morte abbia un significato. Deve comparire sui giornali, come ammette dicendo 'Spero che la mia morte abbia più senso della mia vita'."

Joker, analisi del finale: il ghigno beffardo del clown e la rivalsa della follia

Anche Todd Phillips sottolinea come il narcisismo di Arthur Fleck raggiunga l'apice grazie all'occasione fornitagli da Murray Franklin di comparire in televisione:

"Non abbiamo parlato molto dei sintomi di Arthur, non siamo psichiatri. Non volevo neppure dire a Joaquin che cosa pensavo avesse il personaggio. Siamo stati subito d'accordo che lui soffrisse di narcisismo, ma al di là di ciò non conosciamo la sua condizione mentale con precisione. Vuole uccidersi, ma vuole farlo di fronte a voi."

Per indagare sulla reale esistenza della malattia di cui Arthur Fleck soffre, sono stati interpellati degli esperti. Per approfondire, qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker.