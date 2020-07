Joker: Joaquin Phoenix sull'iconica scalinata del film in una nuova foto backstage

Todd Phillips, regista di Joker, ha condiviso una nuova foto dietro le quinte che mostra il protagonista Joaquin Phoenix sulle iconiche scale ormai conosciute in tutto il mondo.

A mesi di distanza dall'uscita di Joker e dopo aver ricevuto numerosi riconoscimenti, il regista Todd Phillips continua a condividere nuovi scatti dal backstage, stavolta mostrando a tutto il popolo del web il protagonista Joaquin Phoenix ancora una volta sulle iconiche scale.

Quasi un anno fa, il Joker di Joaquin Phoenix è stato lodato sia dai fan dei fumetti che dalla critica per la sua interpretazione innovativa e diversa da tutte quelle che si sono susseguite negli anni. Per celebrare ancora una volta questo successo, il regista Todd Phillips ha condiviso su Instagram un'immagine dell'attore nei panni di Joker sulle scale di New York, con questa didascalia: "Fine settimana. Anche se a questo punto, qual è la differenza? Restate al sicuro."

Il messaggio dedicato ai suoi fan è, ovviamente, riferito alla pandemia di Coronavirus che continua a diffondersi in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. I fan del regista e del film hanno subito reagito positivamente all'immagine, dimostrazione del fatto che dopo quasi un anno Joker resta uno dei film più incisivi del 2019, che continua ancora a colpire migliaia di persone.

Con questo film, il regista Todd Phillips ruota attorno all'iconica nemesi di Batman, una storia immaginaria originale e autonoma mai vista sul grande schermo. L'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indelebile da Joaquin Phoenix, è di un uomo che lotta per trovare la sua strada nella società fratturata di Gotham. Un pagliaccio a noleggio di giorno, aspira ad essere un comico stand-up di notte, ma resta intrappolato in un'esistenza ciclica tra apatia e crudeltà. Così Arthur prende una cattiva decisione che provoca una reazione a catena di eventi che si susseguono, fino a farlo diventare il cattivo che tutti conosciamo.