Joker: gli scienziati hanno scoperto un ragno truccato come Joaquin Phoenix (FOTO)

Gli scienziati hanno scoperto un ragno truccato come Joaquin Phoenix in Joker, decidendo di ribattezzarlo come il divo premiato con l'Oscar.

Gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di ragni truccata come Joaquin Phoenix in Joker tanto da ribattezzarla con il nome dell'attore premio Oscar. Ironicamente, il ragno variopinto appartiene a un genere che prende il nome dall'icona rock Lou Reed, celebre per vestirsi sempre di nero e sorridere raramente.

Gli scienziati hanno scoperto il Loureedia phoenixi in Iran; questo è il primo ragno Loureedia a essere identificato fuori dalla regione mediterranea, come rivela un nuovo studio. Il genere, descritto per la prima volta nel 2018, include ora quattro specie.

Sul dorso del maschio di L. phoenixi, spicca una macchia rossa su uno sfondo bianco che ricorda proprio il trucco di del Joker. Il corpo del ragno inq uestione misura solo 8 millimetri ed è coperto da una sottile peluria. Infatti i ragni di questa famiglia - Eresidae - sono anche noti come ragni di velluto per il pelo che ricopre il loro corpo, come ha sottolineato l'autore dello studio Alireza Zamani, aracnologo e dottore di ricerca nell'Unità di Biodiversità all'Università di Turku, in Finlandia.

finora gli scienziati hanno trovato solo esemplari di Loureedia phoenixi, quindi la ricerca prosegue per scovare le femmine.

"Idealmente, se hai tempo e pazienza, sarebbe interessante seguire il pellegrinaggio di un maschio. Dovrebbe sapere come trovare una femmina meglio di chiunque altro. In questo modo si avrebbe la possibilità di osservare il comportamento durante l'accoppiamento, che non è mai stato documentato in nessuna specie di Loureedia ancora".

Lo studio in questione è stato pubblicato sul numero di giugno della rivista Arthropoda Selecta.