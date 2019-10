Joker: Joaquin Phoenix ha mandato fuori di testa un collega in una scena chiave

Sul set di Joker, Joaquin Phoenix avrebbe fatto andare fuori di testa uno dei colleghi durante le riprese di una scena chiave del film. Il collega in questione sarebbe il comico Gary Gulman, che compare in un breve cameo.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Con grande sorpresa dei fan, Gary Gulman compare in un breve cameo, ma l'attore ha svelato che girare la scena in questione è stato tutt'altro che semplice. E tutto per colpa di Joaquin Phoenix. Ecco il suo racconto:

"Quando mi sono trovato sul set dovevo girare una scena e c'erano un sacco di comparse. Gli era stato detto d ridere in maniera entusiastica di fronte alle mie battute. Ma c'era una comparsa talmente divertita che continuava a ridere sguaiatamente facendomi confondere e sbagliare i tempi comici. Rideva troppo forte, mi mandava fuori di testa, così stavo per andare dal regista a chiedergli di farlo smettere di ridere così forte quando mi sono accorto che era Joaquin Phoenix. Non posso credere che mi ci siano voluti sei ciak per rendermi conto che l'uomo con quella bizzarra risata fosse il Joker".

Joker: il direttore della fotografia chiarisce uno dei principali enigmi del film

Gli aneddoti sul comportamento di Joaquin Phoenix sul set di Joker si sprecano. la truccatrice del film ha svelato che il make-up del Joker è frutto dell'irrequietezza di Joaquin Phoenix che non riusciva a resistere seduto più di 15 minuti.

