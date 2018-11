Joker: Joaquin Phoenix visita un cimitero nelle nuove foto dal set

Marica Lancellotti

Joaquin Phoenix indossa il classico completo bordeaux mentre passeggia in un cimitero, nelle nuove foto dal set di Joker. Gli scatti mostrano il protagonista del film di Todd Phillips in visita a un tomba, e fin qui niente di particolarmente rilevante, se non fosse per un dettaglio: Arthur Fleck non è truccato da clown.

Cosa può voler dire? Che probabilmente la tomba a cui Arthur sta facendo visita è quella di una persona che lo conosceva bene. Le speculazioni dei fan rispetto alle nuove foto vanno in una direzione ben precisa: le scene nel cimitero si svolgono prima della transizione, sono cioè una parte fondamentale in quel momento di passaggio che ha portato Arthur Fleck ad essere Joker.

#JoaquinPhoenix films cemetery scene in NYC , Monday November 26 #JokerMovie pic.twitter.com/4mxqVJh9Hf — Joaquin Phoenix Joker (@JoaquinJoker) 26 novembre 2018

Il film racconterà la storia delle origini del Joker, attraverso lo sguardo di Arthur Fleck, comico fallito interpretato da Joaquin Phoenix. La trama ufficiale racconta che: Joker sarà incentrato sull'iconica arci-nemesi e sarà una storia originale, indipendente che mostrerà qualcosa mai visto prima sullo schermo. L'esplorazione di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un uomo messo ai margini dalla società non è solo un attento studio su un personaggio, ma anche un racconto allegorico con una valenza universale.

Joker, diretto da Todd Phillips, è ispirato a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese ed è uno dei film più attesi del 2019. Robert De Niro avrà il ruolo di uno showman importante per la creazione della personalità del villain. A interpretare il padre di Batman, Thomas Wayne, dipinto come un rampante squalo della finanza molto simile a Gordon Gekko e Donald Trump, sarà Brett Cullen.

L'uscita nelle sale di Joker è prevista per il 4 ottobre 2019.