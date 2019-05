Joker: nuovo sguardo a Joaquin Phoenix nella scena della metropolitana

Spunta in rete una nuova foto di Joker che offre un nuovo sguardo a Joaquin Phoenix nella scena della metropolitana.

Joaquin Phoenix si prepara a fare il debutto nel ruolo del Principe dei Clown in una versione inedita. Durante la lavorazione sono stati diffusi in rete video e foto dal set newyorkese che mostrano Joker in azione in una scena chiave ambientata nella metropolitana di Gotham. Durante la scena corale, Joker fugge nella metro inseguito dalla polizia. Oggi è comparsa in rete una nuova immagine rubata dal set che vede l'attore in fuga.

Il primo trailer di Joker ha subito conquistato i critici, Business Insider lo ha definito "fottutamente folle", altri lo hanno paragonato a capolavori come Taxi Driver e Requiem for a Dream.

Joker, uno dei film più attesi del 2019, racconterà la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male.

L'uscita italiana al cinema di Joker è prevista per il 3 ottobre 2019.