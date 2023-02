Joker: Folie à Deux: primo sguardo alla Harley Quinn di Lady Gaga (FOTO)

San Valentino si è concluso con un regalo di Todd Phillips. Il regista di Joker: Folie à Deux ha diffuso la prima foto della coppia al centro del sequel del cinecomic: Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck e Lady Gaga in quelli di Harley Quinn.

L'arrivo di Lady Gaga nel cast di Joker: Folie à Deux è stato annunciato per la prima volta nell'agosto 2022. L'acclamata cantante e attrice ha recentemente lasciato intendere di aver iniziato le riprese del sequel a gennaio. Sebbene non abbia specificato di essere sul set per Folie à Deux, lo stesso Todd Phillips aveva anticipato che Gaga "avrebbe iniziato con noi all'inizio del nuovo anno".

Secondo il direttore della fotografia di Folie à Deux, Lawrence Sher, Lady Gaga "creerà un tipo di magia simile d a quello che è stato in grado di ottenere Joaquin Phoenix. La combinazione dei due sarà esattamente ciò che speriamo, il che è eccitante, e troveremo la magia ogni giorno sul set. Speriamo di avere anche un po' di follia. Ci piace quando c'è un po' di caos".

Il sequel musicale di Joker si concentrerà sulla storia d'amore tra il Clown Principe del Crimine e Harley Quinn. Todd Phillips ha spiegato che il titolo del film, Joker: Folie à Deux, proviene da un fenomeno in cui due o più individui sperimentano un disturbo mentale identico o simile. Il sequel scritto da Todd Phillips e Scott Silver arriverà al cinema nell'autunno 2024.