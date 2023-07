Joker: Folie à Deux, il direttore della fotografia non ha mai incontrato 'la vera Lady Gaga' sul set

Lawrence Sher, direttore della fotografia candidato all'Oscar per Joker, ha rivelato nel corso del podcast The Trenches Talk di non aver mai incontrato la vera Lady Gaga sul set di Joker: Folie à Deux, perché la cantante è stata nel personaggio per tutto il tempo delle riprese, come rivela IndieWire. Lady Gaga, new entry dell'universo di Joker, affianca il protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo di Harley Quinn.

Come ha rivelato Lawrence Sher, Lady Gaga ha iniziato a trattarlo in modo più cordiale quando lui ha cominciato a chiamarla usando il nome Lee, riferimento ad Harley Quinn:

"Non conoscevo affatto Stefani. Stranamente, mi sentivo come se non l'avessi mai incontrata, nemmeno durante le prove trucco/capelli. Forse dipendeva dalla mia filosofia di non cercare di entrare nel loro spazio. E poi ricordo che per una settimana ho pensato: 'Dio, mi sembra che ci stiamo disconnettendo. Siamo agli antipodi. Gesù, non riesco a decifrarlo. O mi detesta o è un sentimento reciproco. Sta succedendo qualcosa di strano qui.'"

Il direttore della fotografia rivela che a un certo punto è stato avvisato da un altro membro della troupe di rivolgersi a Lady Gaga chiamandola Lee: "Da quel momento in poi tutto è cambiato. Si è riaccesa la scintilla".

Primi dettagli su Joker: Folie à Deux

I dettagli della trama di Joker: Folie à Deux non sono ancora noti, anche se il sequel è stato descritto come un dramma con elementi musicali incentrato sull'Arkham Asylum. Il cast include Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Todd Phillips fa ritorno in veste di regista, produttore e co-sceneggiatore.

L'originale Joker è uscito nel 2019 e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando il primo incasso della storia per un film vietato ai minori di 17 anni. La pellicola ha ottenuto 11 nomination all'Oscar, inclusa quella per il miglior film, e ha fruttato a Joaquin Phoenix la statuetta per il miglior attore protagonista.