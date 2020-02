I tre Joker di Joaquin Phoenix, Jared Leto e Heath Ledger in un fan trailer

I Joker di Joaquin Phoenix, Jared Leto e Heath Ledger e il Batman di Ben Affleck in un fan trailer su un ipotetico film tratto dal fumetto Three Jokers.

Un fan trailer ha unito per la prima volta i tre iconici Joker fondendo le ultime versioni viste sullo schermo, ovvero Joaquin Phoenix, Jared Leto e Heath Ledger, in una ipotetica versione cinematografica di Three Jokers, la miniserie a fumetti scritta da Geoff Johns e con le illustrazioni di Jason Fabok, che verrà pubblicata dalla Black Label della DC Comics. A impersonare Batman però hanno scelto sicuramente l'attore più discusso: Ben Affleck e non Christian Bale, come ci potrebbe magari aspettare.

Three Jokers è un progetto in lavorazione da oltre quattro anni, le cui basi sono state gettate nel 2015 nel numero 50 di Justice League. In quell'albo Batman usa i poteri appena acquisiti dalla Sedia di Mobius per trovare risposta a due domande: chi ha davvero ucciso i suoi genitori e qual è il vero nome del Joker. Scoprirà però che non esiste un solo diabolico clown ma ben tre: il classico Joker delle origini, il Joker che storpiò Barbara Gordon in Batman: The Killing Joke e quello visto nella saga Gioco finale. Ancora se non c'è una data d'uscita ufficiale pare che il primo dei tre numeri di 46 pagine dovrebbe arrivare proprio quest'anno.

Christian Bale nei panni di Batman e Heath Ledger in quelli di Joker in una scena del film The Dark Knight (2008)

"La cosa più bella di questa storia è che nessuno ne sa nulla" aveva dichiarato Johns al Comic-Con di New York di un paio d'anni fa. "Si tratta di una cosa abbastanza matura. Non ho mai avuto la possibilità di scrivere una storia di Batman e Joker e Jay non ha mai avuto possibilità d'illustrarne una. Volevamo raccontare la migliore storia di Batman, la miglior storia di Joker possibile". E pare che farà anche discutere. Parecchio. Non vediamo l'ora di leggerlo. Voi?