Joker: Folie à Deux, per Alberto Barbera "è uno dei film più coraggiosi del cinema americano contemporaneo"

Il programma della Mostra di Venezia 2024 annunciato ieri ha confermato la presenza in concorso di Joker: Folie à Deux. Il sequel con Joaquin Phoenix seguirà le orme dell'originale che, nel 2019, si è rivelato il film sorpresa del festival conquistando il Leone d'Oro. Difficile che il regista e produttore Todd Phillips faccia il bis, ma la presenza di Joker 2 nel programma della prestigiosa manifestazione è un segnale importante vista la stima che il direttore Alberto Barbera ripone nel progetto tanto da definirlo, in un'intervista con Deadline, "uno dei film più coraggiosi del cinema americano di oggi".

"È una continuazione della storia, ma il film è completamente diverso dal primo" spiega. "Se vi aspettate lo stesso livello di violenza o gli stessi ingredienti, rimarrete sorpresi. Quando ho visto il film a Los Angeles all'inizio di febbraio eravamo in quattro o cinque nella sala di proiezione, compreso lo scrittore Scott Silver, e siamo rimasti stupiti. Alla fine della proiezione eravamo tutti a bocca aperta. È un film più cupo".

Una delle peculiarità di Joker: Folie à Deux è il fatto che, a differenza del primo film, questo è dichiaratamente un musical, come dimostra anche il nuovo trailer diffuso ieri.

Un'intensa Lady Gaga col trucco di Harley Quinn

Da Venezia agli Oscar (e ritorno)

"È un musical distopico, o una specie di musical. Penso che sia uno dei film più audaci, coraggiosi e creativi del cinema americano recente. E penso che confermi davvero Todd Phillips come uno dei registi più creativi in ​​circolazione al momento" aggiunge il direttore di Venezia, lodando la performance strabiliante di Joaquin Phoenix che grazie al primo Joker, nel 2020, ha ottenuto un Oscar come miglior attore.



"Mi stupirebbe se stavolta l'Academy non reagisse positivamente" conclude Barbera, prevedendo nomination anche per altri titoli presenti nel programma di Venezia 2024, in particolare Queer di Luca Guadagnino, Maria di Pablo Larrain, Almodovar "e forse anche The Brutalist".