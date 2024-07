Joker: Folie à Deux: Joaquin Phoenix e Lady Gaga meravigliosi nel nuovo trailer del sequel

Proprio come il film originale, anche il sequel di Todd Phillips verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Warner Bros. ha diffuso il trailer italiano di Joker: Folie à Deux, sequel della pellicola del 2019 vincitrice del Leone d'Oro al miglior film e successivamente di due Premi Oscar.

Come annunciato ufficialmente stamani, dopo il successo del film originale, Joker: Folie à Deux sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia; il film vede il ritorno del personaggio di Joaquin Phoenix - che alla fine del precedente era stato confinato in manicomio - e il debutto di Lady Gaga nei panni di questa nuova versione di Harley Quinn.

Di seguito il nuovo trailer della pellicola, diretta ancora una volta da Todd Phillips. Nel filmato vediamo molti duetti e numeri musicali, eseguiti dalle due star protagoniste; la trama pare sarà incentrata sul processo ad Arthur Fleck che lentamente conquisterà l'attenzione mediatica fino a condurre a disordini che provocheranno varie rivolte a Gotham City.

Joker in versione musical jukebox

Nel film dovrebbero essere presenti 15 canzoni famose di cui sono state realizzate le cover, oltre ad alcuni brani originali, di cui non sono stati svelati per ora i titoli o gli autori. Joker: Folie à Deux sarà infatti in parte un musical. La sceneggiatura è stata firmata da Phillips in collaborazione con Scott Silver.

Joker: Folie à Deux, il budget è di molto superiore a quello del primo film diretto da Todd Phillips

Del cast fanno parte anche Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Zazie Beetz riprenderà invece il ruolo di Sophie Dumond, già interpretata nel primo film del 2019.

L'uscita della pellicola è prevista nelle sale italiane il 2 ottobre prossimo, a un mese appunto dall'anteprima mondiale sul Lido di Venezia.