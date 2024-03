Joker: Folie à Deux dovrebbe essere quasi un 'musical jukebox' con circa 15 canzoni molto famose

Il film Joker: Folie à Deux sembra avrà almeno 15 canzoni molto popolari e conosciute che sono state re-interpretate per il film diretto da Todd Phillips.

Le fonti del sito di Variety hanno infatti rivelato che il sequel con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga sarà "quasi un jukebox musical", pur non seguendo le regole tradizionali dei film appartenenti al genere cinematografico.

Le indiscrezioni sulla colonna sonora

In Joker: Folie à Deux dovrebbero esserci oltre una decina di canzoni molto famose, tra cui That's Entertainment tratta dal musical del 1953 The Band Wagon.

Il lungometraggio dovrebbe tuttavia proporre anche un paio di brani totalmente originali ideati appositamente per il progetto, che sembra verranno aggiunti alla versione finale.

Hildur Guðnadóttir, che ha conquistato un Oscar in occasione del lavoro compiuto per Joker, è invece al lavoro sulle musiche originali.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga e Joaquin Phoenix in una scena

Joker: Folie à Deux: perché il concetto di Multiverso potrebbe essere un elemento importante del film

I dettagli del film

Per ora non è stata svelata la trama di Joker: Folie à Deux, ma il lungometraggio è stato descritto come un dramma con elementi narrativi ambientati all'Arkham Asylum e legati all'istituto.

Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci sono anche Catherine Keener, Zazie Beetz e Brendan Gleeson.

La sceneggiatura è stata firmata da Todd Phillips e Scott Silver.

Il budget, secondo alcune fonti, dovrebbe essere arrivato a 200 milioni di dollari.

Il debutto nelle sale è previsto per il 4 ottobre negli Stati Uniti e, secondo alcune ipotesi, il film potrebbe essere presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, come accaduto con il primo capitolo della storia di Arthur Fleck, che ha conquistato il Leone d'oro proprio al festival cinematografico.