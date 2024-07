Joker: Folie à Deux, svelata la durata del sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Annunciata la lunghezza del film diretto da Todd Phillips in uscita il prossimo 2 ottobre.

Mancano ancora alcuni mesi all'uscita nelle sale di Joker: Folie à Deux, il primo sequel del film del 2019 di Todd Phillips, Joker, con protagonista Joaquin Phoenix pronto a tornare nei panni di Arthur Fleck in una versione musical con Lady Gaga.

Tra le diverse informazioni circolate negli scorsi mesi sul film, risultava ancora ignota la durata effettiva del lavoro del regista di Una notte da leoni, tornato dietro la macchina da presa per raccontare una nuova storia basata sul personaggio DC Comics.

Quanto dura Joker 2

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano online, Joker: Folie à Deux avrà una durata intorno alle 2 ore e 20 minuti, anche se l'ufficialità non è ancora arrivata. Il sequel ruoterà attorno alle sessioni di musicoterapia al manicomio di Arkham, al quale verrà sottoposto Arthur (Phoenix), che proprio in una di queste occasioni incontrerà Harleen (Gaga). Il personaggio della popstar ufficialmente non sarebbe Harley Quinn, tant'è che lo stesso Arthur la chiama Lee.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix in una scena di Joker 2 di Todd Phillips

I due legano durante la loro detenzione ad Arkham per via dei problemi di lui con la madre e dei problemi di lei con il padre. Il loro legame si rafforza sempre di più e li condurrà al tentativo di evasione dal carcere.

Il montaggio mostrato nei test screening pare includesse oltre 20 canzoni, quattro delle quali originali. La maggior parte delle canzoni sono cantate da Lady Gaga a parte un duetto condiviso con Phoenix. Nel film, Gaga canta una versione rielaborata di The Bitter Earth di Dinah Washington, con nuovi testi, considerato uno dei momenti clou del film. Nel cast del film anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung e Harry Lawtey. James Gunn, regista di Guardiani della Galassia e del prossimo DC Universe con Superman, figura tra i produttori esecutivi del progetto.