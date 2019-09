Joker: previsto debutto record da 100 milioni di dollari

Il debutto di Joker in sala sarà salutato da un incasso di ben 100 milioni di dollari, secondo gli esperti scommettitori del settore, che, dopo la vittoria a Venezia 76, guardano al nuovo film di Todd Phillips con interesse ancora maggiore.

Joker non è il solito cinecomic, questo il protagonista Joaquin Phoenix e il regista ce l'hanno ormai detto fino alla nausea, e i giudizi della critica arrivati dal Festival di Venezia sembrano averlo assolutamente confermato (qui la nostra recensione di Joker). Anche per questo, però, è sempre risultato un film piuttosto ostico per le proiezioni al botteghino: come potrebbe raggiungere i livelli dei vari Spider-Man, Aquaman o Wonder Woman senza l'ombra di epiche battaglie ed effetti speciali? Il solito pubblico affezionato ai "cine-fumetti" accorrerà in sala anche al cospetto del più grande villain di Gotham City che, però, non mostra neppure l'ombra (o quasi) di Batman?

Ebbene, in base alle ultime statistiche, Joker potrebbe battere, nei primi 3 giorni di programmazione al cinema, qualunque altro film sui personaggi DC Comics, tanto per cominciare. Da quando il film ha debuttato (e vinto) a Venezia 76, le stime di incasso per il debutto sono aumentate di circa il 27% rispetto alle settimane precedenti, con cifre che, partendo dai 60 milioni di dollari delle più rosee previsioni, sono arrivate oggi a sfiorare i 105 milioni di dollari. In questo naturalmente hanno influito moltissimo tutte le attenzioni ricevute dal film in queste ore e i giudizi entusiasti della critica (nonostante la stroncatura pesantissima del TIME), che hanno permesso a Joker di esordire su Rotten Tomatoes con un punteggio di approvazione del 85%.

Se queste proiezioni al botteghino dovessero rivelarsi corrette, Joker potrebbe infrangere anche un altro primato: il più alto debutto di sempre tra i film con rating R.

Staremo a vedere cosa succederà a partire dal 3 ottobre, quando il film Leone d'oro a Venezia 2019 arriverà nelle sale italiane (e dal giorno dopo anche negli USA).