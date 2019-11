Joker: il film con Joaquin Phoenix è il cinecomic con il miglior profitto di sempre

Joker è diventato il cinecomic che ha generato il miglior profitto di sempre grazie agli incassi del film con Joaquin Phoenix diretto da Todd Phillips che stanno raggiungendo quota 1 miliardo di dollari e un budget piuttosto limitato.

Il sito Forbes ha infatti calcolato che in questi giorni il progetto ispirato ai fumetti della DC con star Joaquin Phoenix raggiungerà circa 957 milioni di dollari ottenuti ai box office a fronte di un budget di 62.5 milioni.

La cifra che ha permesso la produzione di Joker ha così consentito al progetto di moltiplicare l'investimento per ben 15.3 volte, superando quindi Venom che aveva ottenuto 854 milioni con un budget di 90, Batman diretto da Tim Burton con i suoi 411 milioni a fronte di un investimento di 35. Nella classifica ci sono anche Deadpool che è costato 58 milioni e ne ha incassati 784, Tartarughe Ninja che è costato 13.5 milioni e ne ha incassati 200 e The Mask - da zero a mito con i suoi 23 milioni e 351 milioni guadagnati ai box office.

Se il film diretto da Todd Phillips superasse 1 miliardo di dollari sarebbe inoltre il film "più economico" a riuscire nell'impresa, superando Jurassic Park che aveva un budget di 63 milioni.

Se Joker risultasse tra i possibili candidati agli Oscar 2020 e ad altri premi prestigiosi come i Golden Globes, inoltre, potrebbero dare un'ulteriore spinta significativa utile ad aumentare la cifra ottenuta dalla Warner Bros. grazie alla trasformazione di Arthur Fleck nell'iconico villain.