Joker, Christian Bale: "Dopo Heath Ledger, Joaquin Phoenix ha avuto coraggio"

Christian Bale ha detto la sua su Joker con Joaquin Phoenix, definendo il collega molto coraggioso per aver accettato un ruolo così "difficile" che in passato è stato interpretato da Heath Ledger.

L'ex Cavaliere Oscuro ha espresso la sua opinione durante il Toronto Film Festival, dove si trovava per presentare il film Ford V Ferrari diretto da James Mangold. Christian Bale, dopo aver lavorato con Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ha ritenuto la scelta di Joaquin Phoenix molto coraggiosa, soprattutto dopo un'interpretazione indimenticabile come quella del giovane attore scomparso nel 2008: "Joaquin è uno dei migliori attori in circolazione. E, ovviamente, io ho lavorato con Heath Ledger ed è molto coraggioso arrivare dopo quella performance. Fa sempre scelte interessanti Joaquin. Sto morendo dalla voglia di vederlo. E gli auguro il meglio"

Joker: Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista

Christian Bale è ancora considerato da molti come il marchio di approvazione per eccellenza quando si tratta di commentare le scelte di cast nei film di DC, visto che è stato Batman per molti anni nella trilogia indimenticabile di Nolan, dal 2005 al 2012. L'attore conosce molto bene le dinamiche della città di Gotham e dei suoi personaggi, con i quali si è dovuto confrontare indossando la famosa tuta di Batman.

Dopo aver visto la performance ineguagliabile di Heath Ledger, che ha regalato al cinema un Joker da Oscar pazzo e tormentato, solo Christian Bale può confermare che il nuovo personaggio di Joaquin Phoenix risulterà un'altra interpretazione memorabile e sarà molto interessante per il pubblico vederla sul grande schermo.

Joker e il Leone d'Oro: un premio rivoluzionario per un film che è già storia

In seguito alla recente presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e dopo aver trionfato vincendo il prestigioso Leone d'oro, Joker di Todd Philips è arrivato al Festival di Toronto per la sua anteprima d'oltreoceano. Proprio come a Venezia, il film è stato accolto calorosamente e sta ricevendo tantissimi complimenti e molti sperano per la sua corsa agli Oscar, in particolare per l'attore Joaquin Phoenix.

Joker arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre.