Joker: Aaron Eckhart paragona Joaquin Phoenix a Heath Ledger

A proposito di Joker, Aaron Eckhart ha paragonato Joaquin Phoenix e Heath Ledger, entrambi interpreti dello stesso personaggio, il primo nel film di Todd Phillips e il secondo ne Il Cavaliere Oscuro affermando di averle apprezzate entrambe allo stesso modo per la loro resa realistica.

Aaron Eckhart ha intepretato Harvey Dent ne Il cavaliere oscuro, sul set con Heath Ledger che all'epoca ricoprì il ruolo di Joker. L'attore ha paragonato l'interpretazione della star,scomparsa pochi mesi dopo la realizzazione del film, con quella di Joaquin Phoenix: "Penso che Heath e Joaquin abbiano indicato una nuova direzione. Hanno mostrato una nuova direzione con il loro ritratto realistico, per come si sono spinti fino in fondo alla loro anima. Questo è quello che hanno fatto questi due ragazzi e penso che il pubblico lo apprezzi di più"

Joker allo specchio: Joaquin Phoenix e Heath Ledger, due sfumature di follia

Dopo la sua partecipazione al film Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, Aaron Eckhart non ha più partecipato a un cinecomic, ma è stato comunque felice di far parte di quel progetto anche se ora preferisce restare spettatore e godersi le interpretazioni dei suoi colleghi: "Sono stato felice e molto onorato di essere in Il cavaliere oscuro, ma non ci penso troppo a quella roba perché sto invecchiando, e invecchiando divento noioso. Ma è molto interessante. Soprattutto vedere cosa ha fatto il mio amico Joaquin Phoenix come nuovo Joker"