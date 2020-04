Johnny Depp: il riferimento al conflitto con Amber Heard nel video su Instagram

Johnny Depp approda su Instagram e pubblica un video lungo otto minuti che contiene anche un riferimento al conflitto con l'ex moglie Amber Heard nel video su Instagram.

Dopo anni di refrattarietà ai social media, Johnny Depp ha deciso di aprire un profilo ufficiale per essere vicino ai fan in un momento difficile come l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ha paralizzato il mondo.

In un lungo videomessaggio ai fan Johnny Depp ha spiegato le proprie motivazioni specificando che finora non aveva mai sentito il bisogno di unirsi ai social media, ma adesso vuole stare vicino ai fan per aiutarli a combattere il nemico invisibile che ci minaccia.

Sul finale del video, l'attore ha fatto un chiaro riferimento alla causa legale che lo vede opposto all'ex moglie Amber Heard e alle vicissitudini che ha vissuto negli ultimi tempi:

"Su un piano personale, grazie a tutti per la vostra gentilezza, per il vostro incrollabile supporto e per la vostra forza in tutti questi anni".

Johnny Depp: "Non riesco a trovare il dito!", l'audio dopo la lite con Amber Heard

Il solido fandom di Johnny Depp non ha mai abbandonato l'attore neppure dopo le accuse di violenza domestica mosse da Amber Heard dopo la burrascosa fine del loro rapporto. Depp ha citato per diffamazione la rivista Sun in cui l'attrice ha raccontato di essere stata vittima di violenze domestiche e se sarà dimostrato in tribunale che ha prodotto prove false per accusare Depp, Amber Heard rischia tre anni di prigione.

Nel frattempo, come sottolinea la nostra recensione di Minamata, la resurrezione artistica di Johnny Depp passa da piccoli progetti indipendenti come il biopic da lui prodotto e interpretato dedicato al fotografo W. Eugene Smith, mostrato in anteprima al Festival di Berlino 2020.