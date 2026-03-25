Johnny Depp sta girando un misterioso horror in Inghilterra?

Che cosa ci fa Johnny Depp nel Kent? Secondo quanto anticipato l'attore sarebbe impegnato nelle riprese di una misteriosa produzione per Netflix, un horror a quanto pare, che dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming in autunno.

Secondo quanto riportato dai media locali, Depp avrebbe girato alcune scene nella massima riservatezza a Maidstone, nel Kent, negli ultimi giorni, in particolare nei pressi del ristorante MuMu's in Week Street, dove un vero e proprio set cinematografico ha occupato il centro della città.

Johnny Depp ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa

Che cosa sappiamo sul film horror di Johnny Depp per Netflix?

I dettagli del nuovo progetto di Johnny Depp, al momento, sono piuttosto vaghi. Ma un dipendente del pub Greek Taverna Artemis, che si trova di fronte a MuMu's, avrebbe rivelato al Kent Online che Depp starebbe lavorando a un film horror, presumibilmente prodotto da Netflix, con una possibile uscita a ottobre.

"Sta girando un nuovo film horror che sarà disponibile su Netflix a ottobre, ma per ora è tutto quello che ci è stato detto", avrebbe riferito.

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Nulla è stato ancora confermato ufficialmente e Netflix si è rifiutata di commentare la notizia, ma se davvero avessero ingaggiato Depp per un nuovo progetto, questo sarebbe il segnale del possibile rientro dell'attore nel giro che conta dopo l'"esilio" dovuto ai suoi guai giudiziari.

Quando rivedremo Johnny Depp sul grande schermo

Prossimamente vedremo Johnny Depp in un altro titolo di potenziale richiamo, Ebenezer: A Christmas Carol, adattamento del classico di Dickens diretto da Ti West la cui uscita è prevista per novembre. World of Reel ha negato che le riprese nel Kent siano legate in qualsiasi modo a Ebenezer, che vedrà Depp protagonista, irriconoscibile nei panni di Scrooge come hanno rivelato le prime foto di Ebenezer, visto che il progetto è prodotto da Paramount e Netflix non è coinvolta in alcun modo.

Sarebbero ultimate da tempo le riprese di Daydrinker, altra pellicola che vede il divo in un ruolo di primo piano e che racconta il legame tra una barista in lutto dopo aver perso il suo amante e un enigmatico sconosciuto. Nel cast del film diretto da Mark Webb anche Penelope Cruz e Madelyn Cline.

L'ultimo ruolo di primo piano di Depp sul grande schermo è stato il dramma storico del 2023 Jeanne du Barry. Nel 2024, il divo ha diretto e prodotto il biopic Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia.