Johnny Depp, protagonista di Ebenezer: "Sono sempre stato ossessionato da Canto di Natale"

Paramount ha presentato ufficialmente le prime scene tratte dal film Ebenezer: A Christmas Carol, il nuovo adattamento del classico di Charles Dickens che avrà come protagonista Johnny Depp.

La star del cinema, scelta dal regista Ti West per il ruolo di Scrooge, ha rivelato al CinemaCon di essere sempre stato 'ossessionato' dalla storia del 1843.

Una storia che ha conquistato Johnny Depp

Sul grande schermo si racconterà di nuovo la storia di Ebenezer Scrooge, alle prese con le visite dei fantasmi del Natale Passato, Presente e Futuro.

L'anziano uomo d'affari sarà messo di fronte alle sue scelte e ai suoi comportamenti, rendendosi conto di come si sta comportando nella vita e delle conseguenze delle sue azioni su chi lo circonda.

Depp sarà Scrooge nel film di Ti West

I portavoce di Paramount hanno spiegato che il film è "una nuova e audace interpretazione" di un grande classico.

Il protagonista di Ebenezer: A Christmas Carol, Johnny Depp, ha quindi dichiarato che si è trattato di un privilegio straordinario entrare a far parte di una storia "che mi ha ossessionato fin da bambino".

L'attore, sbagliando di circa 20 anni l'uscita nelle sale della versione che ha citato, ha aggiunto: "Quando Ti West mi ha contattato, il mio primo pensiero è stato: non c'è nessuno che possa farlo bene come Alastair Sim negli anni '30 o giù di lì. È un'interpretazione magica. Ma poi ho pensato: non è un motivo per non provarci... Penso che Ti abbia fatto davvero qualcosa di molto speciale".

Chi ha realizzato il film

La nuova versione cinematografica di Canto di Natale è stata prodotta da Paramount, in collaborazione con Domain Entertainment. Ebenezer: A Christmas Carol uscirà negli Stati Uniti il 13 novembre. La sceneggiatura è di Nathaniel Halpern, mentre la produzione è di Emma Watts.

Nel cast ci sono anche Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen, che aveva rivelato di essersi "innamorato" di Johnny Depp sul set.

Tra i produttori esecutivi del progetto ci sono David Reid, Adam Bohling, Stephen Deuters, Jason Forman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro e Andrew Lary.