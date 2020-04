Johnny Depp: "Non riesco a trovare il dito!", l'audio dell'incidente in Australia dopo la lite con Amber Heard

Daily Mail ha diffuso l'audio dell'incidente occorso a Johnny Depp in Australia nel 2015 quando l'attore si è tagliato un dito dopo una lite con l'allora moglie Amber Heard. Nell'audio si sente perfino la voce dei medici impegnati a cercare il dito mozzato in mezzo al sangue mentre Amber heard singhiozza violentemente.

Johnny Depp ad un evento

"Non riesco a trovare la punta del dito, non trovo la punta del dito" ripete il dottor David Kipper, medico di Johnny Depp, mentre l'infermiera Debbie Lloyd esclama: "Guarda tutto questo sangue. Porca miseria. Wow, wow, wow" per poi aggiungere: "Hai guardato nella spazzatura? C'è un cestino con delle bende? Quanto è grande il pezzetto di pelle che stai cercando?"

Johnny Depp e Amber Heard

Sull'incidente occorso in Australia durante le riprese di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, Johnny Depp e Amber Heard hanno fornito due ricostruzioni differenti. All'epoca, l'attore dichiarò di essersi ferito con una porta, ma dopo la separazione dalla Heard e lo scambio di accuse reciproche è emersa un'altra verità.

Nella deposizione rilasciata da Amber Heard, si legge che Depp si sarebbe ferito al dito medio della mano destra mentre stava scaraventando un telefono contro il muro dopo tre giorni di consumo di alcool ed ecstasy. L'attrice avrebbe, inoltre, accusato l'ex marito di averle strappato la camicia da notte per poi tentare di strangolarla.

Amber Heard rischia tre anni di prigione per falsificazione di prove contro Johnny Depp

Johnny Depp ha, invece riferito, che l'incidente sarebbe frutto della reazione infuriata di Amber Heard dopo che lui le ha chiesto di fermare un accordo post-matrimoniale un mese dopo le nozze. Secondo Depp, ls bionda interprete di Aquaman gli avrebbe tirato addosso una bottiglia di vodka che si è infranta e una scheggia di vetro ha tagliato il suo dito contro un piano di marmo. L'audio ottenuto da DailyMail.com inizia verso le ore 13 dell'8 marzo 2015, circa un'ora dopo la lite tra i coniugi, e non è chiaro chi lo abbia registrato.

La prima voce che si sente appartiene a Johnny Depp che urla furioso: "Scommetto che lunedì te be andrai. Vorrei che tu avessi capito cosa sei e chi sei e cosa mi hai fatto e come mi hai fatto sentire disgustato di me stesso. Me ne sarei dovuto andare il giorno che ho saputo si era tinta i capelli che aveva preso... (incomprensibile)".

A tratti si ode la voce di Amber Heard che proviene dal piano superiore i da un'altra stanza della casa senza comprendere le parole. poi subentra l'audio dei sanitari che lavorano per Johnny Depp. L'audio va avanti per alcune ore e molte parti non sono distinguibili, ma mentre Amber Heard singhiozza il Dottor Kipper le prescrive l'antipsicotico Seroquel - 100mg invece della 'solita' dose da 25mg - e dice che qualcuno dovrebbe volare con lei Los Angeles non appena possibile per assicurarsi che lei e Johnny Depp stiano separati.