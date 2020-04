Johnny Depp su Instagram "per aiutare i fan a combattere questo nemico invisibile" (VIDEO)

Johnny Depp, da sempre refrattario alla tecnologia, ha deciso di approdare su Instagram "per aiutare i fan a combattere questo nemico invisibile", come spiega nel primo video** postato sul social media.

Il video, preannunciato da una foto su Instagram in cui Johnny Depp avvisava i fan che stava girando qualcosa per loro, dura circa otto minuti e contiene un lungo e accorato messaggio di Johnny Depp.

"Non credo di aver mai avuto alcuna particolare ragione per unirmi ai social media finora" esordisce il divo dalla sua proprietà in Francia, dove si trova bloccato per via dell'emergenza sanitaria globale. "Ma adesso è il momento di aprire un dialogo, visto che la minaccia di questo nemico invisibile ha causato tragedie immense e ha danneggiato le vite di molte persone."

Johnny Depp: suo figlio Jack compie 18 e somiglia sempre di più al padre

Johnny Depp si sofferma a lungo a parlare delle difficoltà provocate dalla pandemia a molte persone e incoraggia i fan a tenere duro e mantenersi attivi: "Occupandosi di voi stessi, ci aiuteremo l'un l'altro e vinceremo."

Alla fine del video, Johnny Depp parla della sua collaborazione con il chitarrista Jeff Beck per il singolo Isolation, cover di John Lennon che Depp ha deciso di lanciare proprio in questo momento in supporto ai fan:

"Io e Jeff Beck abbiamo registrato questa canzone, Isolation, lo scorso anno. Le parole profetiche di John Lennon sono pura poesia. La canzone parla di isolamento, paura e dei rischi esistenziali del nostro mondo. Volevamo darvi questa canzone. Speriamo nel nostro piccolo che serva a superare questi momenti difficili che stiamo sperimentando, se vi aiuterà anche solo a passare il tempo."