Johnny Depp: J.K. Rowling non si sarebbe opposta al suo licenziamento da Animali fantastici 3

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, la scrittrice inglese J.K. Rowling non si sarebbe opposta al licenziamento di Johnny Depp da Animali fantastici 3.

Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli', Johnny Depp ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici 3, dove interpretava il ruolo di Gellert Grindelwald. Secondo fonti vicine all'Hollywood Reporter la creatrice del franchise J.K. Rowling non si sarebbe opposta all'allontanamento del divo dalla saga fantasy.

In passato la Rowling si è schierata più volte al fianco di Johnny Depp, difendendo la scelta d'ingaggio dell'attore nonostante le accuse di violenza domestica mossegli dall'ex moglie Amber Heard, di recente, però la creatrice di Harry Potter è finita nella bufera per le posizioni transfobiche espresse in più occasioni e probabilmente non sarebbe più nella posizione di imporre la sua volontà allo studio che produce il suo nuovo franchise.

Secondo Hollywood Reporter, "una fonte sosterrebbe che l'autrice di Animali fantastici J.K. Rowling - principale sostenitrice di Johnny Depp - non ha provato a ostacolare la scelta di Warner di escludere l'attore dal franchise."

Johnny Depp ha fatto il suo debutto nella saga fantasy nel finale di Animali fantastici e dove trovarli. Nello stesso anno, Amber Heard ha chiesto il divorzio dal dibo accusandolo di violenza domestica. Tra il pubblico si sono levate le voci di chi voleva rimuovere l'attore da un franchise rivolto in gran parte al pubblico giovane, ma J.K. Rowling e il regista della sgaa si sono schierati dalla parte di Depp difendendolo sul piano personale e professionale.

"Quando Johnny Depp è stato scelto per il ruolo di Grindelwald, ho pensato che sarebbe stato meraviglioso in quel ruolo" dichiarò la Rowling sui social media nel 2017.

Per quanto riguarda Warner Bros., al momento lo studio non ha comunicato direttamente il motivo dell'allontanamento di Depp dichiarando in un comunicato: "Johnny Depp lascerà il franchise Animali fantastici. Lo ringraziamo per il suo impegno nei film. Animali Fantastici 3 è attualmente in produzione, e il ruolo di Gellert Grindelwald vedrà un recast. Il film uscirà nei cinema di tutto il mondo nell'estate del 2022."

Al momento Johnny Depp si prepara ad affrontare una nuova causa legale, questa volta contro Amber Heard, in Virginia, causa che tra l'altro avrebbe ostacolato la lavorazione di Animali fantastici 3, attualmente in corso, visto che l'attore dovrà essere presente in tribunale per tre giorni consecutivi tra qualche settimana. Nel frattempo pare che, nonostante l'allontanamento, Johnny Depp riceverà il compenso previsto per Animali Fantastici 3 da parte di Warner.