Johnny Depp: James Franco coinvolto nella causa legale tra il divo e Amber Heard

La causa legale tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard vede ora coinvolto anche James Franco.

Proprio lui?: un primo piano di James Franco

James Franco è stato chiamato a testimoniare dopo che la sua presenza insieme all'attrice è stata rivelata da una telecamera di sorveglianza. La star di The Deuce viene ripresa mentre entra in un ascensore insieme ad Amber Heard poche ore dopo una furiosa lite tra l'attrice e Johnny Depp. Lite che avrebbe lasciato numerosi lividi sul volto e sul corpo della Heard, ma Johnny Depp sostiene che l'ex moglie abbia usato del trucco per ottenere "pubblicità positiva."

nella causa di diffamazione presentata da Johnny Depp contro Amber Heard lo scorso marzo i legali di Depp hanno dichiarato che le accuse di violenza mosse dalla Heard nei confronti dell'allora marito sono state confutate da due agenti di polizia separati, da un testimone neutrale e da 87 videocamere di sorveglianza. La registrazione risale al giorno prima che Heard facesse richiesta di divorzio per divergente inconciliabili accusando il marito di abusi e violenze.

Pirati dei Caraibi 6, al via la petizione per riavere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow

In questo quadro complicato interviene adesso la citazione in giudizio di James Franco, chiamato a testimoniare, anche se l'avvocato di Amber Heard Eric M. George specifica che il video di Franco e della Heard è "irrilevante", aggiungendo: "Amber Heard e James Franco un tempo vivevano nello stesso condominio e sono saliti insieme sull'ascensore. Punto. Johnny Depp e il suo team stanno cercando di costruire una storia basandosi su quel video irrilevante da settimane. E' patetico."

Ben diversa la tesi del team legale di Depp che specifica: "Siamo interessati alla testimonianza di James Franco ed Elon Musk perché abbiamo le prove che hanno visto il viso di Amber Heard nei giorni in cui lei ha accusato Mr. Depp di averla colpita in volto, dipingendosi finti lividi col trucco per ottenere un‟ordinanza restrittiva temporanea il 27 maggio."

Al momento Johnny Depp è nei cinema italiani con il film Arrivederci Professore, che lo vede nei panni di un professore del college malato terminale. Qui trovate la recensione di Arrivederci professore).