James Franco: dopo l'italiano Hey Joe, lo aspetta una commedia psichedelica sui rospi

Dopo l'esperienza con Claudio Giovannesi per Hey Joe, James Franco torna sul set. L'attore si unirà al nutrito cast della commedia psichedelica Toad, diretta da Adam Rifkin.

Tra gli interpreti del film si segnalano Tiffany Haddish, Christopher Meloni, Katt Williams, Craig Robinson, James Paxton e Oliver Wyman. La pellicola entrerà in lavorazione in primavera ad Atlanta.

Al centro della storia troviamo James Paxton e Oliver Wyman nei panni di Sam e Alex, due sfortunati, ma adorabili consumatori di cannabis che si ritrovano accidentalmente al servizio di un signore del crimine di nome Charles (Craig Robinson) quando vengono costretti a trasportare una scatola misteriosa da Los Angeles a Las Vegas. Quasi immediatamente, la loro curiosità infantile ha la meglio e, aprendo la scatola, trovano un gruppo di rospi "acidi" di Sonora vivi e vegeti. Quando i rospi iniziano a surriscaldarsi, i due fanno un tentativo sconsiderato di fare la respirazione bocca a bocca, assumendo quantità estreme della secrezione psichedelica.

Il viaggio a Las Vegas si farà assai stravagante, accompagnato dallo spirito guida del rospo parlante a grandezza naturale Earl (Williams), e da una serie di personaggi pittoreschi, tra cui una pericolosa banda di motociclisti, un culto a sfondo sessuale, un maniaco armato di motosega e uno squilibrato chef francese a cinque stelle, tutti intenzionati a impossessarsi del ​​prezioso carico di rospi per le loro nefaste ragioni.

Toad è il primo film ad essere prodotto da Laugh Factory Presents, compagnia di produzione guidata da David Fuhrer, John Weiser e dal fondatore di Laugh Factory Jamie Masada. Mark O'Sullivan fungerà da produttore esecutivo della commedia scritta da Adam Rifkin con Piers Ashworth. Vincent J. Guastini si occuperà della creazione delle creature SFX.

James Franco in Hey Joe

La rinascita di James Franco passa per l'Italia

James Franco è stato a lungo lontano dalle scene dopo le accuse di molestie mossegli da alcune sue studentesse. L'attore è tornato al grande cinema lo scorso anno grazie al film di Claudio Giovannesi.

Come rivela la nostra recensione di Hey Joe, la storia (vera) si snoda tra Napoli e gli Stati Uniti. Dopo aver concepito un figlio con una ragazza napoletana durante la Seconda Guerra Mondiale, il soldato americano Dean Barry fa ritorno in Italia venticinque anni dopo per conoscere il figlio. Quando scopre che il ragazzo si è dato alla criminalità, farà di tutto per aiutarlo a dare una svolta alla propria esistenza.