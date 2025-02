Seth Rogen risponde a James Franco sulla fine della loro amicizia: "Non leggo gossip, non me n'ero accorto"

I due non si parlano più e non hanno alcun tipo di rapporto dalle accuse per molestie sessuali rivolte a Franco nel 2018

Seth Rogen ha recentemente commentato la fine della sua amicizia con James Franco dopo che il suo ex-amico ha rivelato alla stampa che considera la loro amicizia ormai finita.

In una nuova intervista, Rogen ha dichiarato di non prestare molta attenzione alle voci dei social media e ai gossip che lo circondano. "Onestamente, leggo così poco sui media che non era davvero sul mio radar", ha detto Rogen a Esquire a proposito dei commenti di Franco sulla loro amicizia.

Secondo la rivista, Rogen "non è rimasto sorpreso nel ricevere questa domanda, e chiaramente non ne è felice". La rivista ha anche notato che la sua risposta rappresenta "tutto ciò che ha da dire sull'argomento".

L'amicizia e le controversie legali di Franco

Seth Rogen e James Franco in una scena di Pineapple Express

I due attori ed ex-amici hanno iniziato la loro lunga e proficua collaborazione recitando nella serie della NBC Freaks and Geeks, andata in onda per una sola stagione nel 1999. In seguito hanno recitato insieme in film come Molto incinta, Strafumati, Facciamola finita, The Interview, Sausage Party e The Disaster Artist.

Facciamola finita: James Franco con Emma Watson e Seth Rogen in una scena

Tuttavia, la situazione ha cambiato traiettoria quando, nel 2018, diverse donne hanno accusato Franco di comportamenti sessuali inappropriati. Altre accuse sono diventate pubbliche, compresa una per la quale ha patteggiato, in cui l'attore è stato accusato di aver intimidito le studentesse in situazioni sessuali gratuite e di sfruttamento.

In un'intervista rilasciata a Variety l'anno scorso, Franco ha dichiarato che lui e Rogen non sono più amici. "No, non ho parlato con Seth. Amo Seth, abbiamo passato 20 anni fantastici insieme, ma credo che sia finita", ha detto Franco alla testata. "E non per mancanza di tentativi. Gli ho detto quanto è stato importante per me".

Sebbene Rogen avesse inizialmente sostenuto l'amico, ha poi preso le distanze da Franco quando sono emerse altre accuse. Nel 2021, Rogen ha dichiarato al Times: "Ripenso anche a quell'intervista del 2018 in cui commentavo che avrei continuato a lavorare con James, e la verità è che non l'ho fatto e non ho intenzione di farlo in questo momento".