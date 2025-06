James Franco sogna un film con Matteo Garrone: "È un regista visionario"

James Franco è stato premiato alla carriera al BCT - Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Durante la cerimonia, tenutasi nella seconda serata del festival, l'attore ha ringraziato il pubblico per il riconoscimento e ha condiviso il suo interesse per il cinema italiano. Nel suo discorso, Franco ha rivelato di voler collaborare con Matteo Garrone, regista che ammira profondamente.

La stima per Matteo Garrone

"Quando ero giovane pensavo solo al lavoro, in modo quasi ossessivo: giravo su un set di giorno e di notte ne frequentavo un altro. Crescendo ho capito quanto sia importante dare spazio agli affetti. Vorrei davvero girare un film con Garrone, lo considero un regista visionario. L'ho conosciuto e gli ho detto che sarei felice di lavorare con lui. Ha un progetto personale in corso, ma se arrivasse una buona proposta Marvel, credo la prenderebbe seriamente in considerazione", ha dichiarato l'attore, attualmente co-protagonista di Squali, adattamento dell'omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, accanto a Lorenzo Zurzolo.

Hey Joe: James Franco in un momento del film

Franco ha poi sottolineato quanto sia entusiasta di lavorare in Italia, aggiungendo di essere già in contatto con altri due registi italiani per nuovi progetti. Il Premio alla Carriera gli è stato consegnato da Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, protagonisti della serie Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883.

Tra i suoi lavori più recenti in Italia c'è Hey Joe di Claudio Giovannesi, dove Franco interpreta Dean Barry, un veterano americano che negli anni Settanta torna a Napoli per incontrare il figlio mai conosciuto, nato da una relazione avuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Il giovane, cresciuto all'interno della criminalità locale e interpretato da Francesco Di Napoli, si ritroverà ad affrontare il complesso rapporto con un padre a lungo assente. Un film che racconta il tema delle seconde possibilità e dei nuovi inizi, attraverso scelte di cuore e gesti altruisti che non chiedono nulla in cambio.