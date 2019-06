Johnny Depp: Christian Carino lo ringrazia per il sostegno dopo la rottura con Lady Gaga

Christian Carino ha ringraziato pubblicamente Johnny Depp per il sostegno offertogli dopo la rottura con Lady Gaga.

Carino ha pubblicato un post su Instagram in cui ringrazia Johnny Depp per averlo aiutato a superare i momenti bui della separazione da Lady Gaga. A febbraio i due avevano chiuso il fidanzamento dopo una relazione durata due anni.

All'epoca la rottura ha fatto discutere dopo la bollente performance di Shallow eseguita sul palco degli Oscar da Lady Gaga e il collega di A Star Is Born Bradley Cooper, tornato anche lui single di recente. Pochi giorni fa Lady Gaga si è rivolta in malo modo ai fan che le chiedevano notizie di Bradley.

Quattro mesi dopo la fine del fidanzamento, Lady Gaga ha fatto riferimento alla rottura nel corso di un concerto spiegando che l'ultima volta che aveva eseguito il brano Someone To Watch Over Me aveva un anello al dito, ma adesso sarebbe stato un po' diverso.

Johnny Depp è esperto di rotture, al momento è coinvolto in una causa legale legata al tormentato divorzio da Amber Heard in cui i due attori si sono scambiati reciproche accuse di violenza.