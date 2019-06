Lady Gaga: pubblico le chiede di Bradley Cooper e Irina Shayk, lei risponde furiosa! Il video

Se chiedete a Lady Gaga di Bradley Cooper e Irina Shayk, lei risponde ma con un tono che potrebbe non piacervi. Lo sa bene il pubblico presente al suo ultimo concerto di Los Angeles che si è sentito letteralmente "mandare a quel paese" in un preciso momento.

Lady Gaga aveva appena cominciato a intornare Shallow, la canzone scritta da Bradley Cooper per la colonna sonora di A Star Is Born, brano che ha regalato a Lady Germanotta il primo premio Oscar. Il pubblico presente non ha potuto fare a meno di chiedere notizie di Cooper: qualcuno ha cominciato a urlare "dov'è Bradley?", così Gaga ha risposto abbastanza arrabbiata. Approfittando di un monologo sulla diversità, sull'essere se stessi anche se "strani" per i più, la cantante ha esclamato sul palco: "Siate gentili, siate gentili o andate a fan...o". E qualcuno ha diffuso anche la prova video:

Non è la prima volta, in realtà, che Gaga si esprime a proposito della separazione di Bradley Cooper e Irina Shayk: l'aveva fatto a poche ore dall'esplosione della bomba - la conferma della separazione - facendo sapere a tutti, attraverso dei portavoce, che no, lei non c'entra assolutamente nulla, nè con la rottura nè con la crisi. Nonostante dopo la cerimonia degli Oscar non si parlasse di altro se non dell'incredibile chimica tra lei e l'attore/regista.