Johnny Depp: John Waters svela "Ho convinto Winona Ryder a non sposarlo"

In un nuovo memoir, il regista John Waters rivela di aver convinto Winona Ryder a non sposare Johnny Depp.

Johnny Depp nel film Cry-Baby di John Waters

Il racconto è contenuto nel memoir Mr Know-It-All: the Tarnished Wisdom of a Filth Elder, in cui John Waters racconta gli episodi salienti della sua vita. Nel 1990 Eaters aveva appena diretto il 27enne Johnny Depp in Cry-Baby quando l'attore gli ha chiesto di celebrare il matrimonio con Winona Ryder, all'epoca 19enne. I documenti per le nozze erano già pronti, ma Waters ha parlato con la Ryder convincendola a non sposarsi perché troppo giovane. I genitori dell'attrice l'hanno poi ringraziato per l'intervento.

Il colorito aneddoto è solo uno dei tanti divertenti racconti fatti da John Waters, noto per pellicole di culto come Grasso è bello e La signora ammazzatutti. Waters, definito il 'Papa del Trash', ha trascorso quasi cinquant'anni nell'industria cinematografica e giunto all'età di 73 anni ha deciso di raccontare le sue incredibili imprese.

Il successo di Grasso è bello ha permesso a John Waters di ingaggiare Johnny Depp, voglioso di scrollarsi di dosso l'immagine del bel ragazzo amato dalle adolescenti. In Cry-Baby l'attore interpreta un motociclista ribelle con una lacrima tatuata sul viso. Water ricorda che Depp "odiava essere il Justin Bieber della sua epoca e pensava che fare un film con me fosse un modo sicuro di cancellarsi di dosso quell'immagine".

Il cast del film includeva un Iggy Pop fresco di disintossicazione che voleva fare l'attore sul serio, mentre Waters ricorda di aver respinto un Brad Pitt sconosciuto che aveva sostenuto un provino per il ruolo di Milton: "Mi serviva un giovanotto con lo sguardo più sveglio. Credo di essere stato il solo regista a rifiutare Brad Pitt a un provino".