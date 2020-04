Keanu Reeves: ecco come apparirebbe John Wick in ogni serie tv animata

Un artista ha immaginato il look di John Wick nelle più popolari serie tv animate, da I Simpson a South Park: ecco i mille volti di Keanu Reeves in versione cartoon.

Un nuovo artwork dedicato a Keanu Reeves immagina come apparirebbe il suo John Wick nelle principali serie tv animate. Dopo il successo di John Wick 3: Parabellum, principale incasso del franchise con 326 milioni, e un quarto film in arrivo, ecco le versioni animate dell'affascinante killer immaginate dall'artista Dino Tomic.

Dino Tomic ha diffuso su Instagram una serie di disegni che immaginano John Wick nelle varie versioni animate ispirate alle serie più popolari, I Simpson, Bob's Burgers, I Griffin, South Park, Rick and Morty e anche in versione personaggio di Tim Burton.

Dopo che il sosia di Keanu Reeves ha ammesso quanto la somiglianza con l'attore lo aiuti con le donne, non deve stupirci più niente. il successo dei primi tre capitoli della saga di John Wick riporterà presto sullo schermo il divo in un quarto capitolo della saga, di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Inoltre è in preparazione lo spinoff televisivo The Continental, che potrebbe prevedere la presenza di Keanu Reeves in un ruolo cameo. Non dimentichiamo, inoltre, che prima dello stop Keanu Reeves era impegnato sul set di The Matrix 4, dove lo rivedremo nell'iconico ruolo di Neo.

