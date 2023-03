John Wick: i primi tre capitoli della saga con protagonista Keanu Reeves disponibili su Infinity+

Keanu Reeves torna ancora una volta, diretto da Chad Stahelski, a vestire i panni di John Wick, al cinema dal 23 marzo, nel quarto capitolo dell'intramontabile saga. Per non arrivare impreparati al cinema, su Mediaset Infinity, con Infinity+ è possibile vedere o rivedere i primi tre capitoli John Wick, John Wick - Capitolo 2 e John Wick - Parabellum.

Nel primo capitolo, il leggendario sicario John Wick si è allontanato dal mondo della malavita dopo aver sposato l'amore della sua vita. Quando la moglie muore improvvisamente, l'uomo cade nello sconforto più profondo. Il perfido criminale Iosef Tarasov decide di tormentarlo rubandogli l'automobile ed uccidendogli il cane, ultimo regalo di sua moglie. Per John Wick è l'ora della vendetta.

John Wick 4, il regista dichiara: "Keanu Reeves e io abbiamo finito per il momento"

Nel secondo capitolo, John Wick, ormai ritiratosi, cerca di riprendere una vita civile tranquilla. Ma il mafioso italiano Santino D'Antonio, interpretato da Riccardo Scamarcio, si presenta sulla sua soglia di casa, costringendolo a ripagare alcuni vecchi favori, intraprendendo una missione che lo porterà fino a Roma. Quello che doveva essere il suo ultimo incarico si dimostrerà una lotta per la propria sopravvivenza.

In John Wick 3: Parabellum, braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa sulla sua testa, John è in fuga anche per aver infranto la regola fondamentale di non uccidere nella zona neutrale dell'Hotel Continental. John cerca un modo per riscattarsi e si reca a Casablanca grazie all'aiuto del Direttore, interpretato da Anjelica Houston.