John Wick 5 è in fase di sviluppo: Keanu Reeves sarà nuovamente la star, anche di un film animato prequel

La saga di John Wick si espanderà ulteriormente: Keanu Reeves riprenderà infatti il ruolo del killer su commissione nel capitolo 5 della storia e dando voce al personaggio in un film animato prequel.

Lionsgate ha confermato inoltre la produzione del lungometraggio dedicato alla storia di Caine, progetto che vedrà coinvolto in veste di protagonista e regista Donnie Yen.

Il ritorno di John Wick

Keanu Reeves apparirà in Ballerina, lo spinoff al femminile del franchise con star Ana de Armas, prima di essere protagonista di John Wick 5.

Nel team al lavoro sul sequel ci sono il regista e produttore Chad Stahelski e i produttori Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road che hanno dichiarato: "Trovare la storia giusta e dare forma nel migliore dei modi al prossimo passo nel racconto con John è così importante. Ora è entusiasmante compiere il primo passo in quel percorso".

Reeves in John Wick

Il film animato prequel destinato a un pubblico adulto racconterà eventi precedenti al primo film con star Reeves, mostrando John mentre cerca di completare la missione impossibile di uccidere tutti i suoi rivali in un'unica notte pur di liberarsi dagli obblighi che lo legano alla Gran Tavola e ottenere la possibilità di vivere con Helen, l'amore della sua vita.

Shannon Tindle (Ultraman: Rising) si occuperà della regia del lungometraggio scritto da Vanessa Taylor (Game of Thrones, La forma dell'acqua).

Stahelski ha dichiarato di essere sempre stato affascinato dall'animazione e di essere convinto che John Wick sia perfetto per dare vita a progetti animati in grado di espanderne il mondo, la storia dei personaggi e le sequenze d'azione.

Lo spinoff con Donnie Yen

Le riprese dello spinoff su Caine inizieranno nei prossimi mesi a Hong Kong, mentre la sceneggiatura verrà firmata da Mattson Tomlin, già collaboratore di Reeves in occasione di BRZRKR.

La storia sarà ambientata dopo il Capitolo 4 del franchise, durante il quale il personaggio ha spezzato il suo legame con la Gran Tavola. Lionsgate ha annunciato che il nuovo film sarà stilisticamente ideato in modo da valorizzare il talento di Donnie Yen nelle scene d'azione e ha anticipato che il progetto sarà in grado di intrattenere il pubblico di tutto il mondo con la sua spettacolarità.

Stahelski ha descritto il lungometraggio come un 'classico del kung-fu ambientato nel presente che esplora il mondo di John Wick'.

Il produttore ha ribadito che Caine è uno dei suoi personaggi preferiti della saga e Yen è la persona migliore per realizzare il film che permetterà di immergersi nella storia del personaggio, conoscendo la cultura, il mondo e l'azione che saranno al centro della trama.