Wick Is Pain: il trailer del documentario dedicato ai film con Keanu Reeves rivela molti segreti e aneddoti

Lionsgate ha condiviso il trailer di Wick Is Pain, il documentario dedicato alla realizzazione della saga action con star Keanu Reeves.

Il progetto arriverà in formato digitale sul mercato americano il 9 maggio ed è stato diretto da Jeffrey Doe.

Un video dietro le quinte unico

Il video mostra molte scene del dietro le quinte dei film dedicati alle avventure di John Wick, rivelando i momenti difficili affrontati per realizzare il franchise, le riprese delle scene d'azione, le testimonianze dei produttori e dei filmmaker, e molti momenti dal set dei vari capitoli della storia del personaggio.

Ecco il trailer di Wick is pain:

Keanu Reeves ha dichiarato: "Sono entusiasta nel condividere ed essere una parte del progetto che porta i fan dietro le quinte del percorso straordinario compiuto nel realizzare i film di John Wick".

Il regista Chad Stahelski ha invece ricordato: "Avevamo un'idea per un film indipendente low budget. Ripensandoci ora, dopo oltre un decennio, è difficile credere a cosa sia diventata quell'idea. Sono stati i fan che hanno accolto il film che hanno reso tutto possibile, e hanno reso tutto il dolore un piacere".

La descrizione del film

La sinossi del documentario anticipa che Wick Is Pain racconterà l'incredibile storia vera del franchise con star Keanu Reeves, ricordando come tutto fosse iniziato come un progetto indipendente che ha affrontato numerosi ostacoli, tra cui quelli finanziari, prima che Lionsgate venisse coinvolta nel 2014. Successivamente il franchise è diventato un fenomeno globale che ha ridefinito il genere action e ha portato alla creazione di tre sequel. Nel documentario sono stati coinvolti i membri del cast e della troupe.