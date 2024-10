John Wick; un prequel anime svelerà il principale segreto del personaggio di Keanu Reeves

Il franchise di John Wick si allarga con nuovi progetti in arrivo. Uno di questi, un prequel anime della saga, svelerà finalmente il segreto principale del personaggio di Keanu Reeves.

Come ha rivelato Chad Stahelski all'Hollywood Reporter, è in sviluppo un abime ambientato nell'universo di John Wick che fornirà uno sguardo sul compito impossibile che ha spinto il killer interpretato da Keanu Reeves, al ritiro. Stahelski, regista e stuntman americano, ha diretto tutti e quattro i film di John Wick di proprietà di Lionsgate.

Keanu Reeves cammina tra la folla

Primi dettagli sul prequel anime

In risposta a una domanda sul fatto che l'anime di John Wick riguardasse "il compito impossibile di John che lo ha spinto a ritirarsi per concentrarsi sulla vita matrimoniale", Chad Stahelski ha detto: "L'idea è che il prequel sia divertente. È pensato per essere divertente. Alcuni dei prequel e dei sequel che vedi in altri franchise non sono pensati per essere costruiti in questo modo. Vogliamo solo divertirci. Vogliamo divertirci con il mondo di John Wick, ma John Wick 4 ha messo dei punti fermi. Quindi per proseguire la storia dobbiamo tornare indietro e usare un mezzo diverso. L'animazione ci permette maggior libertà."_

Riguardo al franchise nel suo insieme e al suo ruolo di "guardiano", Stahelski ha dichiarato: "Abbiamo visto altri franchise attraversare cambiamenti interessanti e ci siamo detti: 'Abbiamo bisogno di qualcuno che controlli l'omogeneità.' Volevamo fare lo show televisivo, l'anime e altri progetti e spin-off di John Wick... Keanu e io siamo stati in stanze dove gli sceneggiatori buttavano giù le idee e qualcuno diceva: 'Beh, non pensiamo che questo sia molto John Wick'. Keanu e io ci siamo guardati e ho pensato, 'Non lo so, quello lì è John Wick. Ehi, Keanu, pensi che sia John Wick?'. E lui rispondeva, 'Sì, dannazione. Quello è John Wick'... Quindi, man mano che aumentano le teste, è sempre più importante avere qualcuno che controlli."