John Wick: i registi hanno 'difeso' la barba di Keanu Reeves dai produttori che lo volevano rasato

John Wick con barba o senza? Il look di Keanu Reeves nei panni dell'assassino più celebre del grande schermo è inconfondibile, ma se i registi non avessero insistito per difendere questa versione avremmo avuto un John Wick perfettamente rasato.

In occasione del decimo anniversario di John Wick, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno rivelato alcuni retroscena sul film che ha dato origine a un fortunato franchise a Business Insider. Tra le varie battaglie sostenute coi produttori, la più interessante riguarda la barba di John Wick. I finanziatori del film avrebbero preferito Keanu Reeves senza barba come in Point Break, Speed e Matrix, ma i registi avevano un'idea diversa.

"Stavamo cercando di realizzare un film fantasy sulla mitologia greca moderna. Non un film mainstream. Quindi volevamo fare qualcosa di interessante con Keanu", ha detto Stahelski riguardo alla barba. "Ma i finanziatori volevano vedere il maledetto Keanu Reeves. Keanu "Point Break", Keanu "Speed". Non so se vale ancora oggi, ma all'epoca ci fu detto dai poteri forti che non si deve coprire il volto del protagonista con la barba".

"Non voglio entrare nel merito, ma da allora ho avuto conversazioni controverse sulle star che hanno la barba. 'Deve essere ben sbarbato per l'estero!' Questa è la classica linea degli studios", ha aggiunto Leitch.

Keanu Reeves e il suo cagnolino in John Wick

Un antieroe dall'immagine controversa

Chad Stahelski e David Leitch hanno difeso il look scelto per il loro personaggio ricevendo in cambio un sacco di insulti per aver rifiutato di rinunciare alla sua barba in modo da distinguerlo dagli eroi interpretati in precedenza.

"Sapevamo che non potevano licenziarci, quindi il primo giorno di riprese, avevamo Keanu Reeves sul set con la barba, e più tardi quella settimana, quando guardavano i quotidiani, con le ormai famose riprese in penombra del direttore della fotografia Jonathan Sela, la gente lo adorava già" ricorda Stahelski.

John Wick in azione

La barba di Keanu Reeves è divenuta uno dei componenti distintivi del look di John Wick. Un'altra cosa che è rimasta nel film è stata la morte del cane di John, che dà il via all'intera saga del franchise d'azione.

"Ci è stato detto: 'Porta sfortuna. Non potete farlo'. ?Nessuno vorrà vederlo sullo schermo; vi alienerete il pubblico'", ha ricordato Leitch. "E io, 'Giustizieremo le persone a distanza ravvicinata; uccidere il cane è una cosa, ma che dire del brutale massacro di tutti questi esseri umani? Saranno in grado di accettarlo?' Non capivano che stavamo facendo un film di genere. Siamo fan del genere fino in fondo e sappiamo che quei momenti hard-boiled sono ciò che rende i film memorabili".

Stahelski ha aggiunto: "Per le due settimane successive ci venne suggerito di girare un finale alternativo in cui si rivelasse che il cucciolo in realtà non è morto. Ma Keanu ci ha difeso. Alla fine hanno pensato: 'Fanculo, vediamo cosa riescono a fare questi ragazzi.'"