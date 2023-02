John Wick non potrebbe esistere senza Matrix, Keanu Reeves e Chad Stahelski spiegano il perché

La collaborazione tra Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski ha dato vita alla fortunata saga di John Wick, saga che però non sarebbe potuta esistere senza Matrix, come mettono in chiaro i due in una recente intervista con Wired.

"Se li confrontiamo, entrambi nascono da idee originali di registi visionari" ha dichiarato Keanu Reeves parlando dei due franchise.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

Stahelski ha ammesso che il franchise di John Wick non esisterebbe senza Matrix: "Nessuno ha mai preso in considerazione l'idea che Matrix non sarebbe stato spettacolare. Poi David Leitch [co-regista del primo film di Wick] e io siamo rimasti per V per Vendetta e Speed ​​Racer, quindi abbiamo praticamente avuto un decennio della scuola di cinema Wachowski. I film di John Wick sono sicuramente i figli d Matrix".

Matrix ha ridefinito la carriera di Keanu Reeves, chiamato a interpretare il programmatore di computer Thomas Anderson, che opera segretamente come hacker sotto lo pseudonimo Neo. Interpretato anche da Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss e Joe Pantoliano, Matrix ha fatto scalpore dopo la sua uscita nel 1999, vincendo quattro Oscar e incassando oltre 467 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film ha generato tre sequel: ​​Reloaded, Revolutions e il recente Resurrections. Chad Stahelski, che ha diretto tutti e quattro i film della saga di John Wick, ha interpretato la controfigura di Reeves in Matrix e coordinando poi le acrobazie di arti marziali in Reloaded e Revolutions. In Resurrections, Stahelski ha ottenuto il suo primo credito come attore nella serie Matrix, interpretando il marito di Tiffany (Moss).

I riferimenti a Matrix in John Wick

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Il franchise di John Wick ha omaggiato ampiamente Matrix in precedenza. John Wick 3: Parabellum conteneva un Easter egg dedicato film di fantascienza. Durante una scena che coinvolge John e il proprietario del Continental Hotel Winston, il proprietario chiede a John di cosa ha bisogno mentre cerca di combattere la Gran Tavola. John risponde: "Pistole, un sacco di pistole", un chiaro accenno a Neo poiché quella era la stessa frase che Neo ha usato quando lui e Trinity si sono preparati per una sequenza di sparatori in Matrix.

John Wick: Chapter 4 vedrà John Wick riprendere la battaglia con la Gran Tavola mentre cerca di assicurarsi la libertà. Tuttavia, il sicario professionista affronta un nuovo spietato nemico nel Marchese da Gramont (Bill Skarsgård) con potenti alleanze in tutto il mondo, tra cui alcuni ex amici di John diventati nemici. Con Laurence Fishburne (Bowery King), Donnie Yen (Caine) e Lance Reddick (Charon) nel cast, il film è stato girato tra Parigi, Berlino, Osaka e New York City.

L'uscita di John Wick: Chapter 4 nei cinema italiani è prevista per il 23 marzo.